A l'emotiu acte de campanya, també es van expressar crítiques a altres partits polítics. EP

La candidata de Sumar-En Comú Podem per Barcelona a les eleccions generals, Aina Vidal, ha promès aquest diumenge que "mai no pujarà l'edat de jubilació" si són al Govern.

Ho ha dit així a l'acte 'A favor de les pensions', celebrat aquest dissabte a Sant Adrià de Besòs (Barcelona) juntament amb els números 2 i 3, Gerardo Pisarello i Gala Pin; el portaveu de campanya de Sumar, Ernest Urtasun, i el portaveu econòmic, Nacho Álvarez.

"No només no pujarem l'edat de jubilació, sinó que reduirem la bretxa de gènere, pujaran amb l'IPC i hi haurà pensions dignes", ha proposat si guanyen les eleccions del 23J.

Vidal també ha donat suport als treballadors de la justícia que estan en vaga: "Han fet una diferència classista, reconeixent un augment salarial de la cúspide, però deixant-se el 93% dels treballadors".

PISARELLO I PIN



Pisarello ha criticat que el PP és un partit que menteix i el "més corrupte d'Europa i Feijóo no és res més que una barreja entre Aznar i Rajoy".

Pin ha assegurat que aquest diumenge per defensar les pensions vol recordar als votants que si Yolanda Díaz es converteix en presidenta del Govern les pensions donaran "cobertura universal a tothom que ha estat treballant".

URTASUN I ÁLVAREZ



Urtasun ha considerat que un govern del PP "afavorirà només els rics" amb polítiques que esfondraran l'economia i ha defensat que el seu partit no permetrà que es repeteixin errors del passat.

Álvarez ha analitzat que durant el darrer mandat del Govern s'ha fet una "revolució silenciosa" de les pensions i que s'ha canviat el paradigma gràcies als moviments socials i els pensionistes.