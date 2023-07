Catalunya press iolanda du00edaz

La líder de Sumar, Yolanda Díaz , ha intensificat les seves crítiques al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja que pertany al partit de la "corrupció" i l'ha reptat a aclarir si té un sobresou "vergonyant" i la seva "amistat" amb Marcial Daurat, que segons ha dit és una de les figures més grans del narcotràfics.

També ha insistit, com fa des de divendres passat, que no es pot permetre que Feijóo torni a portar el model de l'" austeritat ", ja que això es tradueix en retallades en pensions, sanitat i educació pública, augurant que amb les seves receptes neoliberals portaran problemes als espanyols.

Així ho ha traslladat en un míting a Madrid amb el gruix de la llista de Sumar per aquesta circumscripció i que ha congregat la líder de Más Madrid, Mónica García, el seu homòleg a Más País, Iñigo Errejón, i la coportaveu estatal de Podem, Isa Serra; que permet donar una imatge d'unitat malgrat les tensions anteriors entre aquestes dues formacions.

Amb ells han intervingut el 'número dos' de la candidatura per Madrid, el diplomàtic Agustín Santos; la tercera de la llista, Tesh Sidi (Més Madrid), i la representant d'IU (que va en novè lloc), Montse García. No ha estat la líder de Podem, Ione Belarra, que va cinquena a la llista per la capital i que entrarà en escena amb Díaz aquest dilluns a Navarra, per recolzar la candidatura de Sumar en aquesta comunitat autònoma.

FEIJÓO "TÉ POR" A DEBATRE AMB ELLA I PUBLICAR EL SEU SOBRESOU



Durant el seu discurs, Díaz ha carregat en termes molt durs contra Feijóo a qui ha acusat de "tenir por" a debatre amb ella i li exigeix que doni la cara i acudeixi al debat que organitza RTVE per als quatre principals candidats.

La vicepresidenta ha desgranat que allà tindria ocasió d'explicar si vol que els seus ajustaments que pretén a la reforma laboral implica tornar al model de "treballadors d'usar i llençar", a més de rebatre-li les "mentides permanents" sobre els fixos discontinus.

Després, Díaz ha llançat que Feijóo pertany al PP de la "corrupció i dels sobresous" i que la seva presència en aquest debat hauria de servir per aclarir, com li ha demanat el president del Senat, si té un "sobresolt", que ha de ser "vergonyant" atès que és una "vergonya" que encara no ho hagi fet públic.

Díaz no ha frenat les seves escomeses contra el candidat popular, a qui ha reclamat que expliqui també "una de les relacions més perilloses de la història de la democràcia", com quan va entregar en la seva etapa a Galícia drassanes a Pemex, els seus "amics mexicans " que van acabar tots imputats.

També ha carregat contra Feijóo en emfatitzar que seria bo que expliqués la seva "íntima amistat" amb Marcial Dorado, condemnat per narcotràfic i al·ludint a la foto de tots dos en una embarcació a mitjans dels 90, una dècada que va portar una generació perduda de joves que van morir per la droga i amb mares manifestant-se.

"Expliqueu-nos què feia vostè amb Marcial Dorado quan tota Espanya sabia qui era Marcial Dorado (...) expliqui'ns les seves relacions amb el narcotràfic", ha postil·lat.

Alhora, ha insistit que l'austeritat que reivindica el PP, en treure a passejar l'expresident José María Aznar, el de la "guerra de l'Iraq", va generar una "indecent" taxa d'atur del 57% amb una gestió del " dolor" contra la població durant la crisi financera iniciada el 2008.

RETRETS AL PSOE I AL BIPARTIDISME

Tot i això, Díaz ha recriminat també que el bipartidisme comparteix polítiques i ha deixat clar al PSOE el seu rebuig frontal a allargar l'edat de jubilació a Espanya, debat que els socialistes estan disposats a obrir, les seves reticències a la primera pujada del salari mínim, la seva rebuig a prorrogar la pròrroga automàtica de lloguers que implica que hi hagi contractes que pugin entre un 30 i 40%, o no actuar davant de l'"oligopoli" de les grans companyies elèctriques que s'estan "forrant" amb aquesta crisi.

Davant això, Sumar ha apostat per impedir "democratitzar" el sector de l'energia i acabar amb aquest model de concentració en poques empreses que ha "compartit" el bipartidisme.

D'altra banda, ha confrontat que a Madrid s'han desplegat moltes lones "vergonyants" com les de Vox que banalitzan la violència masclista i que, per part seva, Sumar ha desplegat cartells que no es basen en el soroll ni l'insult, sinó en propostes a favor de la gent com reduir la jornada laboral o incloure el servei de dentista a la sanitat pública.

I novament ha demanat als seus simpatitzants que no es creguin el relat que la dreta i que la mobilització al voltant de Sumar donarà la victòria al bloc progressista.

ERREJÓ: EL PSOE TITUBEIA EN AVANÇOS I PER AIXÒ ÉS NECESSÀRIA DÍAZ

Mentrestant, Errejón ha emfatitzat que en aquesta campanya hi ha diverses opcions i una d'elles la representa l'extrema dreta, que es quedarà amb les ganes de governar perquè Espanya no retrocedirà 50 anys i que "tornin els armaris" i les dones s'amaguen per avortar.

Alhora, ha defensat que votar Díaz val el "doble" i és "decisiu", perquè és l'única força que pren escons a Vox i els "suma" al bloc progressista amb un PSOE que ha optat per conformar-se i sortir a "empatar" en aquests comicis.

És més, Errejón ha llançat que als socialistes cal "marcar-li" el rumb" i "empènyer-lo" perquè quan governa en solitari es "despista", com es va veure quan "titubejà" amb la pujada del salari mínim interprofessional, la reforma laboral mentre que Yolanda Díaz "no", com passarà també amb el control de lloguers.

MÒNICA GARCÍA: FEIJÓOTÉ "MALES ARTS" I JUGA "SUCI"

Alhora, Mónica García ha defensat que Sumar és la millor opció per defensar la sanitat pública i tenir un futur amb més drets per a tots, no sigui que el líder de Vox, Santiago Abascal, a qui "en algun moment pugui necessitar de la llei del matrimoni igualitari", la llei trans, o "treballar en una empresa amb un salari digne i amb un contracte indefinit", encara que "de tot el que he dit el més improbable és això últim".

També ha carregat contra el líder del PP, que s'ha demostrat que és un candidat que ha sortit al "terreny de joc amb males arts, a jugar brut, a donar puntades de peu, travetes i empentes, a desempolsar mesures del passat tretes del racó del gandul del neoliberalisme".

Mentrestant, Serra ha reclamat el vot a Sumar i mobilitzar-se per emprendre les grans transformacions, ja que des de Madrid es pot canviar la història dels pactes de la ultradreta i del bipartidisme.

És més, ha alertat que els pactes de la dreta amb els negacionistes de la violència de gènere, que amenacen els drets ja conquerits, la diversitat i la plurinaconalitat del país, encara que el problema no és Vox sinó un PP que "alimenta" perquè porten molt de temps "destrossant" els serveis públics i fa que la ultradreta siguin els seus "matons" per mantenir el poder.

IU: SUMAR RASSA "RIVALITATS INTERNES" A L'ESQUERRA

Per la seva banda, Montse García ha destacat que Sumar ha permès deixar de banda el "sectarisme" i les "rivalitats internes" a l'esquerra, atès que entre les diferents forces progressistes no hi ha adversaris, ja que aquests són els que "perpetuen la injustícia" i l'exclusió En aquest sentit, ha apel·lat a continuar construint aliances àmplies al si de l'esquerra i ha destacat la llarga trajectòria que té IU en aquesta matèria.

Mentrestant, Tesh Sidi ha desgranat que durant l'acte s'han repartit codis QR amb missatges de Díaz, que animen a reenviar els indecisos perquè al tram final de campanya donin suport a Sumar.