Ajuntament de Barcelona / @EP

Espanya és a menys d'una setmana de celebrar les eleccions generals que definiran la destinació durant els propers quatre anys. Els resultats estan molt ajustats entre el PP i el PSOE , i també el que es repartirà entre forces polítiques decisives com Sumar i Vox .

ELS ESCANS CLAU EN AQUESTES ELECCIONS

A l'última enquesta de Sigma Dos per El Mundo, hi ha 26 escons que es disputen per menys de 4.000 vots, dels quals 16 es juguen directament entre els blocs de dreta i esquerra.

Aquest és el llistat d'escons que estan en joc el proper diumenge:

Barcelona: Sumar vs. PSOE.

La Corunya: PP vs PSOE.

Lugo: Sumar vs PSOE.

Biscaia: EH Bildu vs PP.

Guipúscoa: PSOE vs PP.

Osca: PP vs PSOE.

Tarragona: ERC vs Junts.

Salamanca: PP vs Vox.

Valladolid: Vox vs PP.

Burgos: Vox vs PSOE.

La Rioja: PP vs PSOE.

Madrid: Sumar vs PSOE.

Terol: PP vs Terol Ex.

Castelló: Vox vs PSOE.

València: Sumar vs Vox.

Alacant: Sumar vs PSOE.

Múrcia: PSOE vs PP.

Almeria: PSOE vs Vox.

Albacete: Vox vs PSOE.

Ciutat Real: PSOE vs Vox.

Còrdova: PSOE vs Sumar.

Huelva: Vox vs PSOE.

Cadis: PSOE vs AA.

Màlaga: Sumar vs PP.

Santa Creu de Tenerife: Sumar vs Coalició Canària.

Gran Canària: PP vs Sumar.

El president Pedro Sánchez, per part seva, segueix sense donar per perduda la batalla, tot i que ja ha acceptat que haurà de governar amb la líder de Suamr, Yolanda Díaz en cas de guanyar les eleccions. Ara com ara, els esforços d'aquesta recta final s'estan dedicant a assolir aquests escons clau en aquestes localitats.