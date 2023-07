Vot per Correu / @EP

Comissions Obreres (CCOO) calcula que encara són dins del circuit postal unes 300.000 documentacions electorals de vot per correu i estima que es lliuraran al llarg d'aquest dilluns i dimarts, malgrat que el termini que tenia Correus per lliurar totes aquestes paperetes finalitzava aquest diumenge 16 de juliol, segons han informat a Europa Press fonts del sindicat.

Correus va proporcionar la setmana passada les dades de les sol·licituds de vot per correu per a aquestes eleccions del 23 de juliol, que pujaven a 2,6 milions, encara que a data del divendres 14 de juliol quedaven per lliurar unes 737.000 documentacions electorals.

Per això, l'empresa postal disposava de termini fins aquest diumenge 16 de juliol per lliurar el sobre amb tota la documentació necessària --incloses les paperetes-- a l'adreça que indiqués el sol·licitant. Els repartidors de Correus intenten lliurar personalment al votant fins a un màxim de dues vegades la documentació. Després, deixen un avís d'arribada per a la recollida a l'oficina postal corresponent.

Tot i això, Comissions Obreres estima que encara hi ha uns 300.000 documentacions de vot per correu dins del circuit postal, encara que creuen que es lliuraran totes entre aquest dilluns 17 de juliol i el dimarts 18 de juliol.

Un cop rebuda aquesta documentació, l'elector que hagi elegit aquesta modalitat de vot disposa de termini fins aquest dijous 20 de juliol --encara que Correus no descarta ampliar-lo-- per dipositar la documentació a qualsevol oficina. Allí, els treballadors de Correus exigiran al votant que s'identifiqui amb el DNI o un document anàleg.