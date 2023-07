El president del govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

El 'sondeig flaix' del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) per a les eleccions generals del 23 de juliol situa al PSOE 1,4 punts per davant del PP en estimació de vot. En concret, vaticina un suport del 32,2% per als socialistes davant d'un del 30,8% per als populars.

En tercera posició figura Sumar amb un 14,9 i la quarta plaça és per a Vox , per a qui es calcula un suport de l'11,8%.

La suma de l'esquerra arriba al 47,1% i supera en 4,5 punts la del bloc de la dreta, que es quedaria en un 42,6%.

