Illa, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press

El líder del PSC, Salvador Illa, ha insistit que una victòria socialista a Catalunya pot frenar un Govern del PP després de les eleccions generals, i ha apel·lat al vot de "progressistes i moderats" el primer dia de l'última setmana de campanya.

"A Catalunya els socialistes anem per endavant. Catalunya pot frenar i frenarà a la dreta", ha dit aquest dilluns 17 de juliol des de Vilanova del Camí (Anoia).

El primer secretari socialista ha subratllat que, si Catalunya "s'expressa amb rotunditat, potència i nitidesa aquest diumenge que ve", pot impedir un govern liderat pels populars i amb Vox.

"La resta és tornar a la bronca, a l'embolic, que és el que vol el PP. Avui ho diu el seu candidat del PP a Catalunya", ha afirmat, en al·lusió a una entrevista aquest dilluns a El Periódico del cap de llista del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco.

Martín Blanco ha afirmat que veu "probable" que un Govern del seu partit pugui reactivar l'independentisme, i ha acusat el PSOE d'assenyalar el PP com a enemic de Catalunya i de crear el brou de cultiu que va donar origen a l'1-O.

Preguntat per les crítiques del líder del PP, Albert Núñez Feijóo, a la gestió de la candidatura dels JJ.OO. d'Hivern per part del president del Govern, Pedro Sánchez, Illa ha contestat que el líder popular no està en disposició de donar lliçons a ningú: "No ho vaig sentir defensar els JJ.OO. d'Hivern".