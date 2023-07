Dues persones en una mesa electoral. Foto: Europa Press

El Ministeri d'Interior i el Centre Espanyol d'Accessibilitat Cognitiva (Ceacog) , instància dependent del Reial Patronat sobre Discapacitat , han adaptat a lectura fàcil el manual que han de llegir totes les persones designades per formar part de les meses electorals als comicis generals del 23 de juliol.

Aquesta adaptació permetrà una millor comprensió del manual i de les responsabilitats dels membres de les taules a persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament o gent gran, entre d'altres, segons han destacat Interior i el Ministeri de Drets Socials.

El document adaptat ja està disponible per a baixar a la pàgina web oficial de les eleccions, i també a la web del Ceacog, en els diferents idiomes oficials d'Espanya, castellà, català, valencià, gallec i basc.

L´objectiu d´aquesta iniciativa d´Interior i el centre gestionat per Plena Inclusión España és que la informació electoral resulti accessible per a totes les persones. Per això, aquesta mesura també es va realitzar als comicis municipals i autonòmics del passat 28 de maig