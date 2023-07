El president de Vox, Santiago Abascal / @EP

El líder de Vox, Santiago Abascal , ha assegurat aquest dimarts que espera "situacions pitjors que el 2017" a Catalunya , en al·lusió al referèndum il·legal de l'1 d'octubre, si el seu partit i el PP governen en coalició després de les eleccions del 23 de juliol .

Així s'ha expressat en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press , on ha estat qüestionat sobre si a Catalunya poden ressorgir les tensions en cas que governi un Executiu format pel PP i Vox.

Abascal "no té cap dubte" que aquestes tensions tornaran i, sobre si es pot donar una situació similar a la del 2017, el líder de Vox ha assegurat que poden ser " pitjors ". "No en tinc cap dubte", ha subratllat.

En canvi, el líder de Vox ha garantit que, en un Executiu de què formen part, "no passarà el que amb un govern de majoria absoluta de (Mariano) Rajoy", que era el president quan es va celebrar el referèndum il·legal que va desembocar en una declaració unilateral d'independència i, com a resposta, a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

"Un 155 d'acudit" per a Santiago Abascal, que ha advocat per "imposar la llei i restaurar les eines per defensar-la" a Catalunya. "És absolutament necessari que hi hagi una intervenció sostinguda per restaurar la concòrdia, no es restaurarà amb cessió al separatisme", ha afegit.