Foto: Europa Press

Comissions Obreres (CCOO) calculat , amb les dades d'aquest dimarts 18 de juliol, uns 800.000 sol·licitants del vot per correu falten encara tenen pendent dipositar-ne el sufragi . El termini per fer-ho, si no s'amplia, finalitza aquest dijous 20 de juliol.

En concret, des de CCOO necessiten que aquest dimarts al matí hi havia dipositats aproximadament 1,8 milions de vots per correu, de les més de 2,6 milions de sol·licituds per emetre aquest tipus de sufragi per a aquestes eleccions del 23J.

Els electors que van sol·licitar el vot per correu tenen de termini fins aquest dijous 20 de juliol (encara que Correus no descarta ampliar-lo) per dipositar-ne el sufragi a qualsevol oficina postal de l'empresa pública.

Així mateix, Correos ha informat també que, amb dades d'aquest matí, prop de 400.000 persones aproximadament que havien sol·licitat el vot per correu per al 23J encara no han recollit la documentació electoral a les oficines de Correus.

Dilluns a la tarda 17, Correos va informar que, dels 2,5 milions de documentacions electorals que havia posat a disposició, més de 450.000 eren a les oficines de l'empresa postal després d'haver realitzat dos intents de lliurament en mà al mateix destinatari.

A més, durant el matí d'aquest dia 18, Correos ha explicat que entre les 19.00 i les 22.00 hores es van recollir més de 50.000 documentacions electorals de les que estaven avisades a les oficines pendents de retirar pels sol·licitants del vot per correu.