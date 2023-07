Vot per Correu / @EP

Correos ha informat que, al tancament de dimarts, ha lliurat en mà un total de 2,3 milions de documentacions electorals als sol·licitants del vot per correu, fet que suposa el 89,3%, mentre que la resta d'electors no han estat localitzats fins a dues vegades a l'adreça indicada i poden recollir-lo a les oficines del servei postal.

En concret, l'empresa postal ha emès aquest dimecres un comunicat en què expliquen que els carters de la companyia ja han fet arribar les més de 2,6 milions de documentacions electorals dels sol·licitants del vot per correu per a aquestes eleccions generals del 23J.

En qualsevol cas, Correos fa una crida a la ciutadania perquè acudeixi com més aviat millor a la seva oficina postal per recollir la documentació electoral a la seva disposició després d'haver realitzat dos intents de lliurament en mà al mateix destinatari, tenint de termini fins aquest dimecres o fins i tot demà si l'avís els arriba avui.

El termini per dipositar el vot per correu finalitza demà 20 de juliol i Correos recorda que l'elector pot recollir la documentació i emetre'n el vot en el mateix moment.

Ahir, Comissions Obreres (CCOO) calculava que uns 800.000 sol·licitants del vot per correu falten encara per dipositar el seu sufragi a 48 hores que finalitzés el termini.

En concret, des de CCOO precisaven que aquest dimarts al matí havia dipositats aproximadament 1,8 milions de vots per correu, de les més de 2,6 milions de sol·licituds per emetre aquest tipus de sufragi per a aquestes eleccions del 23J.