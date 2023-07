Vot per correu / @EP

Twitter és, moltes vegades, una font d'informació que pot ajudar milers de persones. Això és el que ha passat aquest dimecres en el marc de les eleccions generals del 23 de juliol.

"Sóc afiliada de Podem des del seu inici, em vaig veure tots els programes de la Tuerka. Encara que em sembla injust això d'Irene Montero cal frenar la ultradreta. Per això votaré Sumar i escriuré al marge de la papereta el nom d'Irene Montero, amb boli. És un gest, uneix-te", explicava una usuària, adjuntant una fotografia del seu vot escrit.

Tot i això, una altra usuària li ha respost aclarint-li que, amb aquest gest, l'únic que feia era convertir el seu vot en nul. "Si us plau, no feu invents ni us deixeu enganyar", declarava en un tweet.

El vot nul es produeix quan es realitza amb un sobre o papereta diferent de l'oficial, o si dins del sobre s'hi inclou algun objecte o símbol 'de més' (per exemple, quan el sobre conté més d'una papereta de dues candidatures --si totes dues són de la mateixa, es considera un vot vàlid-), tal com es recull a l'Article 96 de la Llei Electoral.

Un vot també és nul quan un sobre només té una papereta, però està marcada més d'una vegada (o de forma errònia, com quan es marquen quatre noms en una circumscripció que tria tres senadors) o quan al sobre hi ha algun objecte o frase que no hi hauria de ser.