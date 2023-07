Foto: Europa Press

Prop de 430.000 persones que van sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals encara no han dipositat el seu sufragi quan el termini finalitza aquest dijous 20 de juliol, segons han informat a Europa Press fonts de Comissions Obreres (CCOO) amb dades del matí d'aquest dimecres 19 de juliol.

En concret, des del sindicat necessiten que fins ara s'han dipositat aproximadament 2,19 milions de vots per correu, de les més de 2,6 milions de sol·licituds per emetre aquest tipus de sufragi per a aquestes eleccions del 23J.

Això sí, les últimes 24 hores hi ha hagut prop de 400.000 sol·licitants del vot per correu que han dipositat el seu sufragi a les oficines de Correus, segons les dades facilitades pel sindicat corresponents a les jornades dels dies 18 i 19.

Els electors que van sol·licitar el vot per correu tenen de termini fins aquest dijous 20 de juliol (encara que Correus no descarta ampliar-lo) per dipositar-ne el sufragi a qualsevol oficina.

Així mateix, Correos ha informat que, acabat el dimarts 18, havia lliurat en mà un total de 2,3 milions de documentacions electorals als sol·licitants del vot per correu, fet que suposa el 89,3%, mentre que la resta d'electors no han estat localitzats fins a dues vegades a l'adreça indicada i poden recollir-lo a les oficines del servei postal.

És a dir, segons aquestes dades facilitades aquest dimecres 19 al matí hi ha prop de 280.000 persones que encara tenen la documentació electoral a l'oficina de Correus, que la poden recollir al llarg del dia d'avui, i fins i tot demà en alguns supòsits.