El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat que no acudeix al debat organitzat aquest dimecres 19 de juliol per RTVE perquè el PSOE "va vetar" ERC, Bildu i PNB, "socis" de Pedro Sánchez en aquesta legislatura. Per això, ha recalcat que no assistirà a aquest "semidebat" al qual, segons ell, haurien d'assistir el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, perquè traslladin a Pedro Sánchez les seves exigències de referèndum i el candidat socialista aclareixi què farà en aquest cas.

En una entrevista a La Sexta , ha explicat que la seva aturada en aquesta jornada de campanya és perquè va patir una lumbàlgia dimarts i ha afegit que espera "aguantar" els dies que resten fins a les eleccions de diumenge.

El candidat popular ha indicat que no va al debat de RTVE perquè és una persona "previsible" i el PSOE ha "vetat" que ERC, Bildu i PNB puguin estar en aquest duel televisiu. "Si no podem estar tots, escolti doncs que debatin els que vulguin anar-hi, però el PSOE en aquest cas, ha vetat la possibilitat que els 7 partits que juguen en aquesta possible alternança política puguem estar tots debatent", ha emfatitzat.

"JUNQUERES I ERC HAURIEN D'ESTAR EN EL DEBAT"

Després que Junqueras hagi promès "referèndums d'autodeterminació simultanis" a Catalunya i al País Basc, Feijóo ha afirmat que el "senyor Junqueras havia d'estar" al debat d'aquesta nit, així com Otegi, perquè "poguessin dir al senyor Sánchez el que han dit al míting" i que el president del Govern "expliqués què és el que farà" davant del que exigeixen "els seus socis".

"Això és per això que aquest debat es converteix simplement en un semidebat i se censura els partits independentistes que són suports del Govern", ha criticat Feijóo, que s'ha compromès que no se celebri cap referèndum il·legal ia tipificar-lo com a delicte si arriba a la Moncloa.

El candidat popular ha recalcat que Pedro Sánchez i Yolanda Díaz Díaz "no tindran 176 diputats i, per tant, "per complementar aquests diputats necessiten ERC, Bildu, Junts" i "a qualsevol minoria que els pugui ajudar" .

"Per tant, si el que volen debatre són els socis de govern entre si doncs pot ser molt entretingut escoltar la senyora Díaz criticar el senyor Sánchez i alhora el senyor Sánchez dir que governarà en tot cas amb la senyora Díaz, però crec que els espanyols saben perfectament que això no és un debat això simplement és un programa on parlaran tres líders, faltant quatre més, els que no han tingut possibilitat de ser convidats", s'ha queixat.