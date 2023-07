Oficina de Correus / @EP

Correus ha sol·licitat a la Junta Electoral Central (JEC) l'ampliació del termini fins divendres 21 de juliol a les 14.00 hores per dipositar el vot per correu, segons han confirmat fonts de l'empresa postal.

Daquesta manera, la Junta Electoral Central haurà de decidir si decideix ampliar el termini per dipositar aquest vot per correu, que finalitzava aquest dijous 20 de juliol.

Segons sosté Correos, la sol·licitud d'aquesta ampliació és per facilitar la gestió de les reexpedicions de les documentacions electorals a les persones que van indicar a la seva sol·licitud una adreça de lliurament i després han demanat rebre la seva documentació electoral en una altra adreça.

Amb dades d'aquest matí, s'ha conegut que el 91% dels 2.622.808 electors que van sol·licitar votar per correu (unes 2.400.000) ja havien exercit el seu dret. No obstant, 230.000 ciutadans més que havien sol·licitat votar per correu encara no havien exercit el seu dret al sufragi.