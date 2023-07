Ortega Smith / Archivo

La cadena de cerveseries O Sampaio ha indicat avui que l'acte de Vox anunciat al seu establiment del Polígon da Grela Coruña no s'havia de celebrar a les instal·lacions. "Davant les notícies aparegudes sobre la convocatòria en un dels nostres samais d'un acte polític de Vox, us volem comunicar que aquest acte mai no ha comptat amb la nostra aprovació i que òbviament no se celebrarà així com el de cap altre partit polític", van escriure els restauradors al seu Instagram.

Abans, el compte a Twitter de Vox La Corunya ciutat havia, presumptament, anunciat una "trobada amb veïns" de Javier Ortega Smith, un dels principals referents dels espanyolistes. "Apropeu-vos a prendre un cafè amb nosaltres", animaven, segons les captures difoses en xarxes socials, perquè el post ja no està publicat.

VERSIÓ DEL PARTIT

Davant l'enrenou suscitat, portaveus oficials de Vox a Galícia indiquen a Galiciapress que no és cert que hagués convocat cap míting a O Sampaio. Limiten la convocatòria a un cafè amb militants , part d'una gira de trobades similars que està fent Ortega Smith per Galícia.