El candidat popular. Foto: Europa Press

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dijous 20 de juliol que si governa canviarà la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG) perquè no es puguin convocar eleccions generals durant els mesos de juliol i agost "llevat de casos d'extraordinària urgència o necessitat". D'aquesta manera, implantaria a nivell nacional la mateixa regla que ja s'aplica a Andalusia, que va prohibir processos electorals a l'estiu.

En un acte a l'Auditori Mar Roig Oceanogràfic de València amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el candidat per València Esteban González Pons, Feijóo ha animat a acudir a votar diumenge “malgrat totes les dificultats i malgrat tots les calors".

"Espero que aquest diumenge que ve hi hagi una enorme votació, una enorme participació i que puguem acreditar que Espanya és molt més gran, molt més sòlida, molt més responsable que l'actual president del Govern", ha emfatitzat el líder del PP en aquest acte, a què han acudit unes 500 persones, encara que almenys 200 s'han quedat fora en estar l'aforament complet.

"INTERROMPRE" LES VACANCES PER EXERCIR EL DRET AL VOT

Feijóo ha assegurat que "milions d'espanyols estaven de vacances" i "han d'interrompre-les per poder exercir el seu dret al vot" el proper diumenge 23. És més, ha destacat que hi ha "milers de treballadors" de les Forces de Seguretat i ciutadans que han de ser a les meses electorals que treballaran aquest diumenge 23 de juliol.

Per això, ha dit que el seu partit plantejarà canviar la llei perquè, "excepte en casos d'extraordinària urgència o necessitat", a Espanya no es tornin a "fer eleccions al juliol i l'agost". Així, ha prosseguit, es facilitarà la participació electoral.

"Anem, per tant, a donar el nostre primer compromís amb la democràcia, amb facilitar el vot, les campanyes, els mítings i la transmissió dels programes electorals", ha proclamat, per criticar que Pedro Sánchez, per no haver de "donar comptes de la "derrota electoral" del PSOE a les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig, decidís anticipar les eleccions generals.