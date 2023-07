Un moment de la intervenció de la candidata. Foto: Junts per Catalunya

La candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha assenyalat, aquest dijous 20 de juliol, el Corredor Mediterrani com a "un dels grans incompliments de l'Estat" que, al seu parer, impedeixen que Catalunya pugui desplegar la seva competitivitat.

"26 anys després, sis governs després i vuit ministres després, seguim sense tenir el Corredor Mediterrani acabat", ha lamentat en un acte acompanyada pel candidat de Junts al Congrés per Tarragona, Josep Maria Cruset.

Després de recalcar que Europa va demanar el 2013 que s'executés aquesta obra, ha criticat que, una dècada després, segueixi sense ser una realitat. "S'incompleix amb Catalunya, no amb Madrid. Espanya és la campiona dels incompliments", ha sostingut Nogueras, que ha demanat concentrar el vot a Junts a aquells ciutadans que vulguin que els seus vots siguin útils per a Catalunya, ha assegurat.

"TARDA I MALADA"

Per la seva banda, per a Cruset el Corredor Mediterrani va "tarda i malament" i creu que és responsabilitat dels diferents governs que hi ha hagut de PSOE i PP.

A més de considerar que s'han perdut oportunitats per no tenir operativa aquesta infraestructura, ha retret la "incompetència i la incompareixença" de l'Estat. "El Corredor Mediterrani és només la punta de l'iceberg de l'enorme dèficit d'infraestructures que pateixen les nostres comarques", ha dit.