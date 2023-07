Els polítics tenen la darrera oportunitat per convèncer els votants. Foto: Europa Press

Aquest divendres 21 de juliol és el darrer dia de campanya i al llarg del dia, els partits celebraran els seus últims grans actes, posant tota la carn a la graella després de dues setmanes intenses de campanya.

Esquerra Republicana tancarà aquestes 2 setmanes amb un acte a un dels espais més emblemàtics de Barcelona, la Plaça de la Vila de Gràcia; allà compareixerà la plana major del partit i el seu número 1, Gabriel Rufián, al capdavant.

Junts per Catalunya, per la seva banda, té una atrafegada agenda per al dia anterior a la jornada de reflexió, amb un acte al matí a Can Sisteré (Santa Coloma de Gramenet) i un de posterior a Barcelona. Míriam Nogueras serà la gran protagonista dels actes.

Barcelona també és l'escenari elegit pel PSC; Meritxell Batet, candidata per la capital de Catalunya, i el primer secretari de la formació, Salvador Illa, seran els dos grans noms que estaran en un acte que es farà al Valkiria Hub Space del barri del Poblenou.

El PP, per al seu acte final a Barcelona, ha triat l'Hotel Grand Marina. En aquest lloc, a partir de les 7 de la tarda, compareixeran el candidat al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, el president del partit a Barcelona, Manu Reyes, i el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera.

Sumar va posar el punt final a aquestes 2 setmanes a la Farga de l'Hospitalet en un acte, el dijous 20 de juliol, amb la candidata a la Moncloa per Madrid, Yolanda Díaz, la número 1 de la llista per Barcelona, Aina Vidal, i l'exalcaldessa de la capital de Catalunya, Ada Colau.

Vox, per la seva banda, va tancar la campanya a Catalunya amb un acte a Reus amb Ignacio Garriga dijous passat 20 de juliol.

PARTITS D'ÀMBIT ESTATAL

Els líders del PSOE, de Vox i de Sumar , Pedro Sánchez, Santiago Abascal i Yolanda Díaz han coincidit en l'elecció de Madrid per a l'últim acte de campanya abans de les eleccions generals de diumenge que ve. Per la seva banda, el del PP , Alberto Núñez Feijóo , farà doblet aquest divendres 21 a Màlaga i la Corunya en un últim esforç per aconseguir vots.

El president del Govern i candidat del PSOE a les eleccions generals del 23 de juliol, Pedro Sánchez, ha elegit Getafe (Madrid) per celebrar el míting de tancament de campanya dels socialistes. L'acte començarà a les 18.30 hores al poliesportiu La Alhóndiga.

Per part seva, després de 2 intenses setmanes d'actes electorals que l'han portat a recórrer gairebé tota la geografia espanyola, Feijóo ha elegit per al tancament de campanya dues comunitats en què el Partit Popular governa amb majoria absoluta: Andalusia i Galícia. Després de l'acte matinal a Màlaga, tancarà la campanya a la Corunya.

Vox ha tornat a triar per al tancament de campanya la plaça de Colom de Madrid, un lloc ja emblemàtic per al partit. Ara s'enfronta al desafiament d'aconseguir que milers de persones responguin a la convocatòria per omplir l'esplanada, a l'estiu i temperatures sufocants. Abascal hi dirigirà el seu últim míting abans de la jornada de votació després de dues intenses setmanes de campanya a la recerca de consolidar els seus resultats.

Per acabar, en àmbit estatal, la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, tanca la campanya electoral del 23J amb un gran acte també a Madrid, acompanyada per les líders de Podem, Más Madrid, els comuns i la portaveu d'IU. El míting final de Díaz, (que ha dit que el seu objectiu és que Sumar aconsegueixi ser tercera força política), se celebrarà a l'amfiteatre del parc Tierno Galván.