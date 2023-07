Foto: Europa Press

El termini per votar per correu a les eleccions generals del 23 de juliol conclou aquest divendres a les 14.00 hores, després de la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'atendre la sol·licitud de Correus i donar unes hores més de marge per poder dipositar el vot postal.

Durant la reunió mantinguda el dijous 20 al Congrés, l'organisme arbitral va estudiar els informes emesos per Correus per justificar-ne la petició. Segons recull l'acord de la JEC, encara que "s'ha lliurat ja tota la documentació electoral", dimarts 18 passat encara estaven pendents de recollida pels electors un 9,07% dels enviaments realitzats.

Per a aquestes eleccions, que es faran en plenes vacances d'estiu, s'ha batut el rècord de peticions de vot postal. En concret van ser 2.622.808 les persones que ho van sol·licitar.

RECOLLIDES PENDENTS I CANVIS DE DIRECCIÓ

Més del 90% ja ha votat però fins fa dos dies encara hi havia més de 237.000 persones que, si bé havien estat avisades que la seva documentació era a la seva oficina postal, encara no l'havien recollida i per tant no havien pogut votar. Correus va rebaixar aquest dijous a 170.000 el nombre de recollides pendents. És a dir, entre dimarts i dimecres se'n van lliurar unes 67.000.

A més, la JEC va tenir en compte per ampliar el termini que s'ha produït “un nombre significatiu de reexpedicions dels enviaments de documentació electoral”. En concret, s'ha hagut de reexpedir la documentació d'aquelles persones que inicialment van indicar una adreça per rebre la documentació i després van demanar que se'ls enviés a una altra de diferent.

Així les coses, segons l'acord recollit per Europa Press, l'organisme arbitral, "per tal de facilitar al màxim el dret de sufragi dels ciutadans que han optat per aquest procediment de votació", acceptava ampliar el termini per al lliurament pels electors dels sobres de votació a les oficines de Correus fins divendres a les 14 hores, dia i mig abans.

A aquest efecte, la JEC demanava a Correus que extremi la diligència "per assegurar que els sobres amb el vot puguin lliurar-se el dia de la votació a les respectives meses electorals, dins dels terminis legalment establerts".