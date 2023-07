Paperetes en una jornada electoral. Foto: Europa Pres

La Junta Electoral Central (JEC) ha avisat que acudir a votar un col·legi electoral amb samarretes incloent el lema Que et voti Txapote al costat d'un escut d'Espanya no està permès, indicant que a la normativa electoral es recull la "prohibició general" de portar "propaganda electoral de cap gènere" al lloc de votació durant el dia de les eleccions.

Així, l'organisme arbitral respon a una consulta de la Comissaria Provincial de Jaén per la difusió en xarxes socials de missatges que animaven l'electorat a acudir "als col·legis electorals amb una samarreta amb el lema 'Que et voti Txapote' amb l'escut de l'Estat espanyol".

En aquest context, la JEC fa esment a l'article 93 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) que fa referència a la "prohibició general" que els electorals puguin portar propaganda electoral a l'hora de votar. "La utilització de samarretes que incorporin el lema Que et voti Txapote s'ha d'entendre inclosa a la prohibició establerta a l'article 93", ha assenyalat.

Per això, la JEC recorda que correspon als presidents de les meses electorals vetllar perquè els col·legis electorals i els seus voltants "estiguin lliures de símbols que per les seves connotacions polítiques puguin ser constitutius de propaganda electoral". Així, l'organisme assegura que "podran requerir l'auxili de les Forces i els Cossos de Seguretat per fer efectiva aquesta prohibició".

Finalment, l'organisme arbitral avança que aquest acord serà trasllat a les juntes electorals provincials perquè en prengueu coneixement ia les juntes electorals de zona, que ho han de comunicar a les meses electorals el dia de la votació.