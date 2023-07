Dona votant / @EP

La Junta Electoral Central ha fet pública aquest divendres una resolució del seu president en què remarca que si una mesa electoral no pot constituir-se per no acudir al col·legi suficients membres titulars o suplents de la mateixa, la Junta Electoral de zona haurà de designar lliurement les persones que hauran de formar part de la mesa, "podent fins i tot ordenar que en formi part algun dels electors que es en".

Així ho estableix l'article 80.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, cosa que implica que la persona designada per formar part de la mesa que no s'ha pogut constituir es poden elegir entre els primers electors que acudeixin al col·legi electoral. En la seva resolució, recollida per Europa Press, la JEC fa referència a un acord de l'organisme arbitral del 2021, en què es preveu també com a possibilitat per cobrir aquestes vacants que es recorri a un dels suplents que han estat elegits per a una altra taula del mateix col·legi o d'algun proper.

"Aquests electors que siguin designats com a membres d'una mesa diferent de la inicialment assignada hauran d'exercir el seu dret de vot a la mesa en què estiguin inscrits, i podran fer-ho al començament de la votació o en algun moment posterior desplaçant-s'hi, sempre que la mesa de la qual formin part mantingui durant aquest temps dos dels seus membres", puntualitza l'organisme arbitral.

Per poder fer efectiva aquesta opció, les Juntes Electorals de Zona hauran de comunicar amb antelació als suplents de qualsevol mesa electoral que han de romandre al recinte del col·legi electoral fins que els sigui indicat per aquesta junta.

Per a aquestes eleccions han estat designades 542.826 persones per integrar les 60.314 meses electorals que s'han de constituir diumenge (180.942 en qualitat de membres titulars i 361.884 com a suplents).