El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

Aquest divendres 21 de juliol és el dia internacional del gos, cosa que no ha passat desapercebuda per a les milions de persones que tenen un d'aquests animals com a mascota. Un dels que no ho ha oblidat és el PSOE , ja que un dels insults que més s'ha popularitzat cap a Pedro Sánchez , el líder socialista, és 'perro sanxe'.

'Perro sanxe' va començar sent un insult per part dels partidaris dels partits de dreta. Lluny d'afectar-lo, finalment el PSOE ha acabat apropiant-se'n i incorporant-lo a la campanya electoral. I no hi havia dia més idoni per fer-lo servir que el d'avui:

De fet, van arribar a parlar-ne fins a l'aclamat podcast de La Pija i la Quinqui . "És una experiència que se li ha capgirat", celebrava entre rialles.