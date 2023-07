Una dona, votant en una oficina de Correus. Foto: Europa Press

Fa pocs minuts, al punt de les 2 del migdia, ha finalitzat el termini (allargat) perquè els ciutadans que havien sol·licitat el vot per correu el lliuressin a alguna de les oficines de Correus d'Espanya.

L?empresa havia anunciat, a primera hora del matí, que havia votat el 98% (2.461.284 persones) dels 2.622.808 milions de sol·licitants del vot: la xifra més alta de la història.

Manca per veure, doncs, quan s'actualitzi aquesta xifra, en quin percentatge acaba.

La Comunitat de Madrid és la regió on més vots per correu s'han produït, sempre a l'espera de les dades definitives, amb un total de 590.048 vots dipositats fins ahir. El segueix Andalusia, amb 345.859, i Catalunya, amb un total de 249.518 sufragis per correspondència.