El president del Partit Popular i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder popular Alberto Núñez Feijóo , ha aclarit en una entrevista a la Cope la seva relació amb Marcial Dorado , un dels narcotraficants més famosos de Galícia. Les famoses fotografies es van fer públiques el 2013 a El País, en unes instantànies que mostraven com tots dos estiuejaven junts els anys 1995 i 1996.

"L'any 2009, la primera vegada que em vaig presentar a la Xunta de Galícia, recordo amb exactitud que anava cap a un míting al cotxe i em truca el secretari general del meu partit que havia tingut una trucada del PSOE de l'època, any nou, on havia dit que si no baixava el to m'anaven a treure unes fotos amb un narcotra. En. cí havia estat contrabandista, mai narcotraficant, i m'havia de fer unes fotos i no sé què. La meva resposta, entre que tenia pressa per al míting i havia d'arribar, vaig dir: 'Que treguin el que vulguin' . Estem parlant del 2009", reclamava Feijóo, acusant el PSOE d'utilitzar aquest episodi per "

Marcial Dorado i Núñez Feijóo

El líder popular ha dit que el tema va tornar a sortir a la palestra el 2012 i un any després es van publicar les fotos. També ha aclarit que compareixença al Parlament gallec per donar-ne la versió: "Vaig conèixer aquesta persona, la vaig conèixer quan no tenia res a veure amb aquest assumpte i de fet es pot comprovar", ha dit.