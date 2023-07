Aquesta preferència massiva pel sufragi postal podria tenir un impacte decisiu en el resultat final. CatalunyaPress

Les vigílies de les eleccions generals del 23 de juliol, el vot per correu ha protagonitzat un fenomenal augment de sol·licituds, superant totes les expectatives amb un rècord històric de més de 2.6 milions de comandes, un 166% més que en els comicis del 2019. Aquesta massiva preferència pel sufragi postal podria tenir.

Segons les enquestes realitzades per GAD3, l'empresa demoscòpica que va encertar els resultats d'eleccions autonòmiques i municipals passades, la majoria dels votants que han optat pel vot per correu s'han decantat per forces polítiques de dretes, amb una marcada preferència cap al Partit Popular. Això representa un canvi respecte a les eleccions del 2019, quan el vot postal va ser majoritàriament a favor del Partit Socialista, liderat per Pedro Sánchez.

El vot per correu a Espanya sol reflectir el resultat de les urnes. Si les prediccions dels sondejos es compleixen i el PP es posiciona com la primera força política, és probable que el vot per correu també reflecteixi aquest resultat a favor seu.

Aquest any, la celebració de les eleccions en ple període estival ha fet que una part significativa de la població es trobi fora dels seus llocs de residència habitual, fet que ha contribuït a l'augment excepcional de sol·licituds del vot per correu.

En comparació amb altres països com els Estats Units, on el vot per correu està més establert i utilitzat per un percentatge considerable de ciutadans, a Espanya ha tingut un creixement extraordinari en aquesta ocasió a causa de les circumstàncies excepcionals del procés electoral.

Correos, l'empresa encarregada de gestionar el vot per correu, ha pres mesures extraordinàries per garantir que tots els ciutadans que ho han sol·licitat puguin exercir el dret al vot. Han permès modificar la direcció de lliurament de la documentació electoral i han ampliat l'horari per votar fins divendres a les dues del migdia.

Tot i les preocupacions inicials sobre la capacitat de gestió de Correus per fer front a l'allau de sol·licituds, l'empresa de missatgeria ha lliurat el 100% de la documentació requerida. Fins ara, el 98% dels ciutadans que van sol·licitar el vot per correu han exercit el seu dret.

L'augment en les sol·licituds de vot per correu va portar el Partit Popular a alertar sobre la possibilitat que es produís un embut en el procés, criticant la gestió de Correus i suggerint una presumpta intenció de desincentivar el vot per afavorir el president en funcions, Pedro Sánchez. Tot i això, Correos ha afirmat que van disposar de suficient personal per garantir el correcte desenvolupament del procés.

En conclusió, el vot per correu s'erigeix com una eina crucial en aquestes eleccions generals, i la seva influència al resultat final serà revelada una vegada finalitzat el procés electoral. Amb un alt nombre de sol·licituds, la ciutadania ha demostrat el seu interès i el seu compromís amb el procés democràtic, fent del vot per correu un element clau en aquesta jornada electoral.