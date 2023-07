També ha assegurat que el seu vot portarà a la "bancarrota" del PP a les generals. EP

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reivindicat aquest divendres que la seva candidatura ha estat el factor "decisiu" per canviar el "guió de la campanya" en propiciar la "remuntada" progressista i ha demanat als indecisos que confiïn a Sumar davant el PSOE, ja que el vot a la seva candidatura aconseguirà la "bancarrota" del PP.

També ha abocat dures crítiques al candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, que, segons Díaz, la ciutadania li donarà un "missatge clar" a les urnes i "no acceptarà les seves mentides", el seu "masclisme" que és idèntic al de Vox ni la seva relació amb el "narcotraficant" Marcial Dorado.

D'aquesta manera, ha sostingut que Feijóo que pretenia amb les seves mentides donar una imatge de "moderat", "impolut" i "bon gestor" ho està "passant malament" en aquest tram final fins al 23J i ara "sua la samarreta" perquè, segons la seva opinió, les enquestes "li van malament" i ha quedat de retratat com un.

Així ho ha traslladat durant el míting de tancament de campanya a l'amfiteatre del parc madrileny de Tierno Galván, flanquejada per la secretària general de Podem, Ione Belarra, la líder de Més Madrid, Mónica García, la portaveu federal d'IU, Sira Rego, i l'exalcaldessa de Barcelona i màxima representant dels 'comunes'.

Davant 6.000 persones i precedida la seva intervenció pel tema de Sinistre Total 'Miña Terra galega', Díaz ha promès que guanyaran els comicis mitjançant la participació massiva de l'esquerra, de cara a aconseguir que Sumar enviï a l'"oposició" a la dreta "ultramuntana" de Vox, atès que el seu objectiu és arrabassar-los força.

En les primeres paraules, la també vicepresidenta ha volgut agrair als empleats de Correus per facilitar xifres rècord de sufragi postal, quan aquests treballadors van ser "pisotejats" i "retallats" per la dreta. A més, i al·ludint al qüestionament del vot per correu llançat per Feijóo, ha dit que la seva tasca serà "sinònim de democràcia".

Després, ha destacat que Sumar amb les seves propostes ha revertit un panorama davant una dreta que sortia convençuda que "guanyaria" però només ha deixat "majaderies", "insults", "provocacions".

Per això, ha demandat "derrotar democràticament" la dreta i que amb la mobilització dels treballadors, els joves i les dones la "sorpresa serà majúscula", i ha apel·lat especialment als votants que dubten entre PSOE i la seva candidatura, perquè només Sumar aconseguirà "la fallida del PP" i "expulsar" Vox a l'oposició.

I per això, apel·lant a l'esperit del primer Podem, ha reclamat contraposar el "somriure" davant de l'"odi" d'una "dreta ultramuntana" que vol tornar a Espanya "50 anys enrere", amb l'objectiu d'omplir les urnes de "dignitat", "honestedat" i "esperança".

CENSURA EL "MAXISME" DE FEIJÓO: PP I VOX "SÓN EL MATEIX"



D'altra banda, ha recriminat a Feijóo que al·ludís que el candidat de Vox a València va tenir un "divorci dur" quan va ser condemnat per violència de gènere i que ahir en digués que "de maquillatge en sabia molt", per recriminar que aquestes paraules no parteixen dels "ultres de Vox".

"És el PP i les seves idees perquè venen del mateix lloc, el senyor Abascal va ser del PP, són els mateixos i no enganyen... això és violència masclista, és masclisme i cal sortir que estem fartes que ens trepitgin. Els direm als masclistes del PP que són el passat", ha emfatitzat.

BELARRA REIVINDICA A MONTERO I DENÚNCIA ELS ATACS A PODEM



Mentrestant, Belarra ha defensat la militància de Podem en aquests comicis, on ha demostrat una "responsabilitat que no té precedents" en aquesta campanya i per impulsar el front ampli d'esquerres el 23J.

En el seu segon míting de campanya amb Díaz, la líder del partit morat ha tornat a reivindicar el llegat de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, a l'assegurar que sense ella no haurien estat possible lleis feministes que ja suposen un "patrimoni democràtic" de les dones, del qual cal estar orgullosos.

Alhora, ha insistit que el PP, el partit "més corrupte" d'Europa, té un líder que és un "covard" que no s'atreveix a debatre amb Díaz i que és un "amic d'un narcrotraficant".

També ha aprofitat per denunciar l'"agressió salvatge" des de sectors mediàtics contra Podem i ha alertat que aquest 23J s'intenta tornar a "restaurar el bipartidisme", on PSOE i PP fan torns perquè "governin els mateixos de sempre". Per això, ha arengat a votar Sumar perquè és el país que es nodreix del 8M, de les marees de pensionistes i de les mobilitzacions pel clima.

FEIJÓO NECESSITA UN "POLÍGRAF"



Per la seva banda, Mónica García ha alertat que en aquestes eleccions cal protegir-se davant els "bàrbars" i "quatrers" que aspiren a "malvendre" la sanitat pública, mentre que Sumar "mimarà cada vot" per convertir-los en avenços socials.

Després, ha aprofundit que Feijóo ja no necessita un 'fatcheking' sinó un "polígraf" davant les seves falsedats i ha respost a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que el "inquietant" no és que Díaz li agradi planxar sinó que el seu germà s'emportés una "mossegada" de 3.

Mentrestant, Colau ha manifestat que està agraïda com a dona bisexual formar part d'un projecte polític de futur que defensa la diversitat que trobava a faltar en política i celebra que Díaz fes un pas endavant, malgrat els "atacs i qüestionaments". I és que ha exalçat també la seva capacitat per representar-los a tots i desmuntar les fal·làcies de la dreta i l'extrema dreta que només vol "dividir i amplificar el soroll".

Al seu torn, la portaveu d'IU ha insistit que les "coses han canviat molt" en campanya i ha fet broma que a Feijóo ha patit una "estirada a l'esquena" després de mentir sobre que el PP ha revaloritzat les pensions als nivells de l'IPC, ja que "no hi ha lona del braç paramilitar d'Abascal" (en al·lusió a "a). "Manarem els senyors al racó de l'esquerra", ha emfatitzat.

L'esdeveniment ha arrencat amb la presentació de l'actriu Marisa Paredes, que ha reivindicat que el col·lectiu d'artistes sempre ha reivindicat la llibertat, ha apel·lat a impedir que tornin els "anys de plom i censura" de la dictadura i que Sumar és la garantia d'aprofundir els avenços socials, la llibertat i la lluita contra la censura artística.

Després, també li han seguit les intervencions de l'activista trans, Carla Antonelli; que ha ironitzat que abans la dreta anomenava "maricons" les persones LGTBi i ara els han de nomenar com a "senyeries", l'edil de Más Madrid Carolina Elias i l'integrant de l'equip de campanya de Sumar Pablo Bustinduy.

L'últim míting de Sumar ha discorregut en un to lúdic i els assistents han tenyit de rosa l'auditori amb paraigües i viseres amb el color corporatiu de Sumar i que tant a la vigília com al final de l'acte no hi ha faltat la música, amb actuacions musicals com la de Samantha Hudson.