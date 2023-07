Rufián també ha defensat el treball conjunt amb el Govern de coalició a la darrera legislatura en matèria de polítiques socials.

El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha reiterat que el preu dels republicans per investir el líder del PSOE, Pedro Sánchez, és acabar amb el dèficit fiscal, el traspàs de Rodalies i mantenir la taula de diàleg i ha defensat la feina a l'última legislatura en què han pactat polítiques socials amb el Govern de coalició.

Ho ha dit a l'acte final de campanya amb el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès; el president d'ERC, Oriol Junqueras, la secretària general, Marta Rovira, els candidats al Congrés Teresa Jordà, Francesc-Marc Álvaro i Pilar Vallugera; i els candidats al Senat Joan Queralt, Ernest Maragall i Anna Surra, entre d'altres representants republicans.

Per la seva banda, Aragonès ha interpel·lat els que encara estan indecisos sobre què votar diumenge i s'ha dirigit als progressistes que volen evitar que avanci la dreta: "El vot més segur, el de més confiança, el de més garantia és ERC. La millor garantia és mirar el que hem fet: nosaltres nuca, mai, mai, ni per activa ni per passiva, hem facilitat ni facilitar".

Junqueras també ha afirmat que ERC és el vot més útil de cara als comicis de diumenge perquè són un partit sense por amb 92 anys d'història i republicanisme: "Estem farts d'aquells que es queixen, que protesten, que diuen tenir por. Nosaltres por no tenim, volem tant Catalunya que mai no hem tingut por i mai tindrem por".

Rovira, que ha participat en el tancament de campanya dels republicans de forma telemàtica des de Ginebra (Suïssa), ha definit ERC com l'antídot davant de la dreta, mentre que Jordà ha advertit que quan Sánchez i la candidata socialista al Congrés per Barcelona, Meritxell Batet, diuen que no hi haurà un referèndum perquè "són mai que han muntat de Catalunya" presó els presos de l'1-O ja indultats.