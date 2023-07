Puigdemont demana desconfiar dels que demanen el vot per frenar el PP i Vox i dels que reclamen "migajas". EP

La candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha apel·lat aquest divendres als abstencionistes ia concentrar el "vot de Catalunya" a la seva candidatura per poder imposar la seva política al futur govern, destacant que no fallarà en el seu compromís.

"Hem d'enviar un missatge clar. A Catalunya, Catalunya. Ni PP ni PSOE, Catalunya. Ni Espanya de dretes, ni Espanya d'esquerres, Catalunya. Ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo, Catalunya i president Carles Puigdemont. ¡Catalunya, Catalunya i Catalunya!", ha exclamat al míting final de campanya als Jardinets de futures generacions.

També ha cridat a convèncer els que encara dubten si votar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pensant en el futur per defensar la llengua i Catalunya: "Totes les eleccions van de Catalunya. Si us demanen el vot per parar a la dreta i no us diuen res més, desconfieu. I si us ho demanen per condicionar millor a Sánchez perquè també".

Després de no trobar cap motiu per no anar a votar i per no votar un partit independentista, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que no pactaran a Madrid "a canvi del deixar-ho estar, ni transferències ni solucions personals", ha vaticinat que Pedro Sánchez, pot acabar com altres exdirigents polítics com Soraya Sáenz de Santama i ci, és l'únic útil per a Catalunya.

"No hem donat suport a partits que busquen la destrucció de partits independentistes", ha advertit la presidenta del partit, Laura Borràs, en una crítica vetllada al suport d'ERC al Govern de Sánchez, i després de reivindicar que des de Junts sempre han practicat la unitat amb fets i que Catalunya no és un problema, ha defensat que la independència de Catalunya és la solució.