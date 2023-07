La companyia postal pública ha fet més de 21.000 contractes de reforç i ha obert oficines de forma extraordinària. EP

Correus ha establert un desplegament logístic especial per a aquest diumenge, en què treballaran fins a 14.000 empleats de la companyia, per garantir el funcionament correcte del vot per correu i la recollida de l'escrutini final en aquesta jornada electoral.

En concret, el personal de repartiment, d'oficines i de centres de tractament de l'empresa postal pública participarà en la jornada, alhora que també mobilitzarà tots els vehicles de la seva flota necessaris.

Quan s'obrin els locals electorals, un primer equip de personal de la companyia lliurarà els vots en custòdia a les 60.314 meses electorals distribuïdes als 22.562 locals electorals dels 8.131 municipis d'Espanya.

Un altre grup d'empleats i empleades farà arribar a les meses electorals els vots per correu que es puguin rebre durant el transcurs de la jornada. Finalment, un altre equip recollirà el denominat tercer sobre, amb el resultat final de l'escrutini, de les meses electorals de tots i cadascun dels col·legis electorals del país.

Per a aquestes eleccions, Correos ha realitzat més de 21.000 contractes de reforç, tant per a oficines com per al repartiment d'enviaments i les tasques necessàries als centres logístics, obrint de forma extraordinària oficines en dissabte i diumenge, amb una ampliació dels horaris d'atenció al públic fins a les 22.00 hores en 654 hores. Particularment a les zones turístiques on s'ha registrat una major afluència.

Tot plegat s'ha traduït en unes sol·licituds de vot per correu de 2.622.808, fet que suposa un rècord històric, de les quals 2,47 milions s'han traduït en un vot, la xifra més alta de tot el període democràtic d'Espanya. Només 150.873 persones que van sol·licitar el vot per correu no han votat.

En aquest sentit, Correos detalla que la diferència entre sol·licituds i vots admesos s'ha situat en el 5,8%, la ràtio més baixa registrada en tots els processos electorals (7,8% l'abril del 2019; 6,6% el juny del 2016, i una mitjana del 7,3% considerant les eleccions generals celebrades des del 2008).

TARGETES CENSALS I PROPAGANDA ELECTORAL



Entre les tasques encomanades a Correus també hi havia el repartiment de les targetes d'inscripció al cens i els enviaments de propaganda electoral, a més de les comunicacions a membres de les meses electorals, l'enviament als Ajuntaments de la llista del cens o la recollida de documentació el dia de les eleccions.

Així, l'empresa ha distribuït les 35,14 milions de targetes censals remeses per l'Institut Nacional d'Estadística a les llars dels ciutadans amb dret a vot el 23 de juliol, en què figuren les dades de la seva inscripció al cens, així com el col·legi i la mesa de votació corresponent. A més, ha repartit els enviaments de propaganda electoral dels diferents partits i coalicions que concorren als comicis.

"En definitiva, Correos ha adoptat des de la convocatòria de les eleccions generals del 23 de juliol totes les mesures organitzatives necessàries per garantir el compliment de les obligacions que té encomanades durant els processos electorals. L'empresa postal pública ha posat i seguirà posant tots els seus recursos tecnològics, logístics i humans per garantir a la ciutadania el ple exercici del seu dret al vot".