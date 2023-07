A més, 90,282 membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat estaran treballant per garantir la normalitat als col·legis electorals de tot Espanya. EP

El Govern oferirà les primeres dades de participació en les eleccions generals d'aquest diumenge 23 de juliol a les 14.30 hores i les 18.30 hores, mentre que no serà fins a les 22.30 hores quan comparegui per donar compte dels resultats provisionals, que es podran seguir en temps real des de les 21.00 hores mitjançant una pàgina web i una aplicació mòbil.

El secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès, i la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, han explicat aquest dissabte a la roda de premsa oferta des del Centre Nacional de Dades que durant la jornada electoral hi haurà fins a quatre compareixences del Govern per detallar les xifres de participació i els resultats provisionals de les votacions.

En concret, la primera tindrà lloc a les 10.30 hores amb l'inici de la jornada i la constitució de les taules, a les quals estan cridats un total de 37,4 milions de ciutadans.

A les 14.30 hores tornaran a comparèixer per oferir les primeres xifres de participació fins a les 14.00 hores. A la tarda, a les 18.30 hores, hi haurà una nova compareixença per informar de la participació fins a les 18.00 hores i el desenvolupament de la jornada.

Al voltant de les 22.30 hores, en funció de l'avenç de l'escrutini, s'espera la compareixença de la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per oferir els resultats provisionals.

Els avenços de participació i el recompte provisional es podran consultar en temps real a través de la pàgina web 'resultados.generales23j.es', així com a l'aplicació per a dispositius mòbils '23J Elecciones Generales 2023', descarregable als markets de les plataformes Android i iOS.

