Després d'una llarga precampanya, 2 setmanes de campanya electoral i la jornada de reflexió, per fi ens hem plantat el diumenge 23 de juliol, el dia que els espanyols estan cridats a les urnes per votar, de nou, els polítics que conformaran el govern de la propera legislatura. Són els setzens comicis des de la Transició.

Catalunya Press explica qui són els candidats, per Barcelona i Madrid, dels principals partits que concorreran al Congrés dels Diputats.

BARCELONA

Foto: Wikipedia

Meritxell Batet (PSC): Barcelona, 1973. Jurista i política, és la viceprimera secretària del PSC, professora de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra i actual presidenta del Congrés. A la seva carrera també ha estat ministra de Política Territorial. La dansa, tant clàssica com contemporània, és una de les passions, segons ha explicat en diverses entrevistes.

Foto: Wikipedia

Gabriel Rufián (ERC): Santa Coloma de Gramenet, 1982. Diplomat en Relacions Laborals, és el portaveu d'Esquerra al Congrés des que el deixés el mític Joan Tardà. Són les segones eleccions en què participa aquest 2023, ja que va ser candidat a l'alcaldia de la seva ciutat a finals de maig, encara que no va aconseguir l'alcaldia, que va tornar a ser per a Núria Parlon.

Foto: Wikipedia

Míriam Nogueras (Junts per Catalunya): Dosrius, 1980. Procedent del sector tèxtil, va iniciar la seva carrera a Convergència, va passar pel PDeCAT (partit del qual es va desvincular quan hi va haver la sortida dels impulsors de Junts) i des del 2020 forma part de Junts. És la portaveu de la formació al Congrés, càrrec que anteriorment va ocupar Laura Borràs.

Foto: Europa Press

Nacho Martín Blanco (PP) Barcelona, 1982. Llicenciat en Periodisme i Ciències Polítiques, la seva arribada a les files populars es va tancar fa ben poc, el 12 de juny. Anteriorment, la seva activitat política a primera línia havia estat a Ciutadans, formació amb què va ser diputat al Parlament de Catalunya.

Foto: Twitter (@AinaVS)

Aina Vidal (Sumar): Barcelona, 1985. La candidata més jove de les que concorren per Barcelona. Va començar a militar a Iniciativa per Catalunya i va formar part de Comissions Obreres. Aspira a tenir un escó al Congrés per segona legislatura consecutiva. Va patir un càncer, malaltia que va assegurar que l'ha fet "immune al politiqueu".

Foto: Europa Press

Juan José Aizcorbe (Vox): Barcelona, 1959. Advocat, polític i administrador concursal, la seva trajectòria política (que va arrencar el 1982) l'ha portat a militar en partits com Força Nova, el PP i el ja desaparegut Partit Demòcrata Espanyol (PADE). Fa marxada de Vox des del 2018; abans d'estar al Congrés, va formar part del Ple de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Foto: Europa Press

Albert Botran (CUP): Molins de Rei, 1984. Finalment, els anticapitalistes van decidir presentar-se als comicis i ho fan, a Barcelona, amb aquest historiador i polític. Diputat al Congrés des del 2019, és militant de l'esquerra independentista catalana des que tenia 18 anys. Sol col·laborar a diversos mitjans de comunicació amb articles d'opinió.

MADRID

Foto: Europa Press

Pedro Sánchez (PSOE): Madrid, 1972. El president sortint opta a la reelecció. Va arribar a la Moncloa el 2018 després d'una moció de censura a Mariano Rajoy i va revalidar mandat el 2020, gràcies a un acord amb Unides Podem. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en Economia i Empresa, és un apassionat del bàsquet. De fet, va arribar a jugar a una de les millors pedreres d'Espanya, la d'Estudiantes.

Foto: Twitter (@NunezFeijoo)

Alberto Núñez Feijóo (PP): Ourense, 1961. Llicenciat en Dret i membre en excedència del Cos Superior de l'Administració General de la Xunta de Galícia, Feijóo és el número 1 del partit des de fa poc més d'un any. De fet, abans d'arribar a Madrid havia governat a la Xunta durant més d'una dècada, entre el 2009 i el 2022. En una campanya tan marcada pel vot per correu, cal destacar que va ser president de Correus entre el maig del 2000 i el gener del 2003.

Foto: Europa Press

Yolanda Díaz (Sumar): Fene (La Corunya), 1971. L'única dona candidata (encara que gallega, com Feijóo) dels partits d'àmbit estatal. L'actual vicepresidenta segona del govern de coalició és una advocada laboralista i política, que ha exercit els càrrecs de ministra de Treball, també a l'executiu. Va decidir crear la plataforma Moviment Sumar el març de l'any passat, triant com a eslògan Per un nou país.

Foto: Wikipedia

Santiago Abascal (Vox): Bilbao, 1976. El líder de Vox és sociòleg de formació i també ha estat conegut com a assagista. Va passar per les files del PP i va ser diputat del Parlament Basc entre el 2004 i el 2009. El 2013 va assenyalar "diferències irreconciliables" amb la direcció de la formació i aquell mateix any va fundar el partit en què milita. Aficionat al muntanyisme, al motociclisme, l'equitació i als bonsais, n'és membre la Societat Espanyola d'Ornitologia.