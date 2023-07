Paperetes per votar / @EP

Finalment ha arribat el dia de les eleccions, un diumenge 23 de juliol calorós, però no tant com ho han estat aquests dies anteriors en què la tercera onada de calor ha deixat temperatures rècords a zones com Catalunya, on Figueras va superar els 45ºC, cosa que no s'havia vist fins ara.

Tot i això, les temperatures continuaran sent elevades a gran part del país, cosa que s'ha hagut de tenir en compte, ja que mai s'havien convocat unes eleccions al juliol a Espanya.

Els gairebé 37,5 milions de persones que estan cridats a les urnes han de saber que a moltes comunitats s'han pres mesures per fer l'experiència tan tediosa com sigui possible, sobretot per a les persones que passaran més de 10 hores a la mesa electoral.

A Sabadell , per exemple, s'ha canviat la ubicació de 10 col·legis electorals que no tenien aire condicionat. Com a complement, s'han adquirit 100 ventiladors per millorar-ne les condicions durant el procés electoral.

D'altra banda, a Madrid , l'Ajuntament de Torrejón de Ardoz ha pres la decisió d'instal·lar 250 ventiladors als 16 centres electorals, buscant assegurar un ambient més confortable per als votants. Addicionalment, es durà a terme la distribució de 6.000 ampolles d‟aigua i 600 ventalls destinats als membres de les meses electorals.

A Andalusia han instal·lat aparells portàtils d'aire condicionat i ventiladors, a més d'estar preparant la distribució d'ampolles d'aigua. A Còrdova , l'Ajuntament ha invertit 18.029 euros en el lloguer d'equips de climatització.

D'altra banda, a Granada s'han destinat gairebé 12.000 euros per a la instal·lació de 150 ventiladors en uns 80 col·legis electorals, per tal de climatitzar els punts de votació que no tinguin aire condicionat.



Castella-la Manxa també ha pres mesures per afrontar la calor. A la ciutat de Toledo , s'han instal·lat 67 aparells d'aire condicionat. Mentrestant, a Ciudad Real s'ha procedit a reubicar part de les meses electorals i l'Ajuntament ha llogat 30 dispositius de climatització, i ha fet una inversió de 6.800 euros per assegurar un ambient més confortable durant el procés de votació.

Per part seva, a Albacete, l'Ajuntament ha pres la iniciativa de contractar 150 ventiladors per millorar les condicions dels centres electorals. Així mateix, a les ciutats de Conca i Guadalajara , també s'han instal·lat aparells d'aire condicionat i ventiladors, amb el mateix objectiu de garantir un entorn adequat per als votants i el personal de les meses electorals.

Aquestes accions reflecteixen el compromís de la regió de Castella-la Manxa per assegurar unes eleccions en condicions òptimes, malgrat les altes temperatures.

Per tant, algunes de les zones més caloroses ja s'han preparat per a aquesta cita electoral tan important. Altres comunitats com País Basc, Galícia, Cantàbria, Astúries o les Illes Canàries no tenen previstes mesures excepcionals ja que per a aqueix dia s'esperen valors més suaus. Com ha explicat el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Camp, les temperatures més fresques s'esperen el diumenge a primera hora del matí en les comunitats cantàbriques i l'altiplà nord, que obriran amb valors entorn dels 12 °C i 16 °C, mentre que al Mediterrani se superaran els 25 °C des de primeres hores del matí.

Aquest 23 de juliol, segons AEMET, les màximes oscil·laran entorn de 23 °C i 28 °C a Bilbao, Santander o Oviedo. Més altes seran les temperatures a la Vall de l'Ebre, on s'aconseguiran entre 37 °C i 39 °C en zones com Logronyo o Saragossa. En la costa mediterráneam rondaran entre els 30 °C i 32 °C, amb una sensació de xafogor a les ciutats de Barcelona, València i Castelló, al contrari que a Canàries, l'ambient del qual serà suau amb 25 °C a Las Palmas i 38 °C a Santa Cruz de Tenerife.