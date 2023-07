La retirada d'algunes formacions polítiques i la conformació de grans coalicions han portat una mitjana de deu aspirants per cada plaça al Congrés i 5,5 per cada seient al Senat. EP

Un total de 4.892 candidats competiran aquest diumenge pels 350 escons del Congrés i els 208 del Senat que es trien en els comicis generals, fet que suposa una mitjana de deu aspirants per cada plaça a la Cambra Baixa i de 5,5 per cada seient al Palau del Senat.

La retirada d'algunes formacions habituals com Ciutadans i el PRC, la conformació de grans coalicions com Sumar, que agrupa una quinzena de partits, i el filtre que suposa l'exigència de firmes per presentar llistes han provocat que la xifra de candidats s'hagi reduït un 14,6% en relació amb les últimes eleccions generals, el novembre del 2019.

Concretament, per formar part del Congrés es presenten ara 3.735 persones (1.916 homes i 1.819 dones) amb 1.360 suplents. Això suposa una mitjana de deu candidats titulars per cada escó en lliça de la Cambra Baixa. Es tracta d'una xifra inferior a la del novembre del 2019, quan van competir per al Congrés un total de 4.456 candidats (2.306 homes i 2.150 dones), amb una mitjana de 13 aspirants per escó.

Per als 208 seients del Senat que es trien aquest diumenge --la resta els designen les comunitats autònomes--, competeixen 1.157 aspirants (648 homes i 509 dones), amb 2.314 suplents. La correlació entre titulars i suplents és diferent de la del Congrés perquè no tots els partits presenten els tres candidats per província, però sí que han d'incloure suplents allà on competeixin. D'aquestes xifres se'n desprèn que a la Cambra Alta hi ha una mitjana de 5,5 candidats titulars per escó en lliça.

Són gairebé 130 candidats menys que a les últimes generals, quan es van presentar a la Cambra Alta 1.276 persones (737 homes i 539 dones) amb una mitjana de sis aspirants per cada plaça.

GAIREBÉ 1.100 LLISTES AL CONGRÉS I AL SENAT



En total, les juntes electorals van proclamar 1.093 llistes a les Corts Generals, 549 per al Congrés i 544 més per al Senat. Inicialment, s'havien presentat 1.162 candidatures, però gairebé un centenar va ser rebutjat per no complir algun dels requisits que estableix la Llei Electoral o no acreditar els avals suficients que s'exigeixen als extraparlamentaris.

També hi ha un descens del 14,3% respecte de les xifres de les darreres generals, quan es van proclamar 1.276 llistes, 626 per a la Cambra Baixa i 650 per al Senat.