Segons les dades del Ministeri de l'Interior, fins a les 14,00 h la participació a Catalunya ha caigut 3,8 punts , col·locant-se al 33,77% mentre que a Espanya creixia més de 2,5 punts i es col·locava al 40,4%.

Fins i tot el dia de la votació són molts com David Fernández exvicepresident d' Assemblea Nacional Catalana que mitjançant un tweet ha deixat clar la intenció del seu vot, l'abstenció i ho ha explicat en un vídeo.

LES DADES PARLEN PER SI MATEIX

Catalunya ha estat a l'única comunitat autònoma on hi ha hagut una campanya activa a favor de l'abstenció. A Barcelona la participació ha caigut 3,8 punts, en línia amb la mitjana catalana (36,7%), situat al 37% fins a les 14,00 h. Però a Girona, la província més independentista, la participació ha baixat respecte a les generals del 2019, un 5,4% ia les 14,00 h era de només el 34,6%. Per contra, a Tarragona, la província amb el vot més constitucionalista és on menys ha baixat la participació només 2,6 punts, col·locant-se en 37,5%. Mentre que a Girona ha baixat un 2,75% respecte al 2019.

També s'ha notat en el vot per correu que ha baixat a Catalunya com es pot veure en aquest gràfic.

L'ABSTENCIÓ BENEFICIA ALS PARTITS CONSTITUCIONALISTES



Aquesta abstenció significaria donar menys escons per als partits independentistes, que en van sumar 23 al 2019 i el PP, Sumar/CeC i, sobretot, PSC, en tindrien més.

La campanya per l'abstenció s'ha organitzat a xarxes, però també al carrer, on ha estat possible veure adhesius convidant a no anar a les urnes o al vot nul.

La persona més significativa que ha encoratjat aquest fenomen ha estat l'eurodiputada Clara Ponsatí, que ha trencat amb Puigdemont.

Els partits independentistes van dedicar la primera setmana de la campanya gairebé íntegrament a lluitar contra l'abstenció, però sembla que a la llum de les primeres dades no ha tingut l'efecte desitjat.