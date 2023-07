EuropaPress 5294728 president partit popular albert nunez feijoo intervé acte militants

A l'enquesta de Sigma2 per a les emissores públiques les estimacions a nivell d'Espanya els resultats a nivell estatal són PP 145-150, PSOE 113-118 , Sumar 28-31, Vox 24-27 , ERC 9, PNB 5 , Junts 9, Bildu, 6, 0 UP 0-1.

Per tant, ningú no arriba als 176 per a la majoria absoluta.

L'enquesta dóna al bloc de dreta (PP+Vox+) 177-169. No és clar que puguin governar, arribarien a l'absoluta per poc a la forquilla alta, es quedarien amb la mel als llavis a la part baixa de la forquilla.