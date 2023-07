Una persona exerceix el seu dret a vot durant les eleccions generals, a l'habitatge del Sr. Antonio Pérez Galán, a 23 de juliol de 2023, a Vilanova, Cervantes, Lugo, Galícia.

ENQUESTA A PEU D'URNA DE GAD3

Els resultats del sondeig de GAD3, emesos per Mediaset, deixen una victòria folgada al bloc conservador, liderat pel Partit Popular, que aglutinaria 150 representants al Congrés dels Diputats, una pujada de 61 representants respecte als comicis passats. Aquests 150 escons no són suficients per governar en solitari, però amb els 31 -21 menys que els obtinguts el 2019- de Vox es podria donar una coalició entre la dreta i l'extrema dreta amb 181 representants a la Cambra.

El Partit Socialista Obrer Espanyol, que es mantindria en vots, baixaria fins als 112 escons, vuit menys. Els seus socis de Govern, ara integrats sota la marca Sumar liderada per Yolanda Díaz, serien la quarta força més votada, amb només 27 escons. Amb aquests números, i sempre segons les estimacions de GAD3, els comptes no surten als partits del bloc progressista.

D'altra banda, aquest sondeig concedeix els partits catalans d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya vuit i set representants, respectivament -cinc i un menys-, mentre que al País Basc i Navarra, EH Bildu puja amb un escó més, fins a sis, mentre que el PNB baixa fins als cinc, un menys. També puja el Bloc Nacionalista Galego, amb dos escons. La CUP i la Coalició Canària tanquen l'hemicicle, amb un escó cadascun.