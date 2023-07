El candidat del PP a Barcelona ha valorat el resultat de les eleccions generals / @EP

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco , ha posat en valor que els 'populars' s'han fet amb la primera posició a les eleccions generals d'aquest diumenge al conjunt d'Espanya i ha expressat dubtes que el PSOE estigui "a l'alçada" del que segons ell demana Espanya.

"El millor per a Espanya, i molt concretament per a Catalunya en termes d'estabilitat política, de seguretat jurídica i de progrés econòmic, seria un gran acord d'Estat ", ha reiterat en una entrevista a Rac 1 d'aquest dilluns recollida per Europa Press, en línia del que el PP ha defensat durant la campanya electoral.

Així, ha instat els socialistes a impulsar juntament amb el PP "grans acords" i una tendència cap a la moderació i la capacitat d'entesa, en les paraules.

Martín Blanco ha convingut que les enquestes els auguraven "un resultat més ampli" i ha atribuït els resultats que --textualment-- els partits d'esquerres han atiat molt el vot de la por i han optat per una política de blocs.

Ha dit que està content amb el resultat tant a Barcelona, com a Catalunya com al conjunt d'Espanya: " Crec que és un resultat molt meritori".