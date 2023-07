Jordà ha explicat que buscaran l'acord amb Junts/@EP

La número 2 d'ERC al Congrés per Barcelona , Teresa Jordà , ha convingut que els resultats d' ERC a les eleccions generals d'aquest diumenge "no són bons" per als republicans ni per al conjunt de l'independentisme.

En una entrevista a TV3 d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha atribuït la pèrdua d'escons d'ERC -que ha passat de 13 a 7 diputats- al "risc a l'extrema dreta" , que segons ella ha motivat el vot a partits progressistes espanyols.

Jordà ha afirmat que ERC s'asseurà amb Junts per "abordar la situació en clau catalana i donar resposta a la ciutadania" , i ha insistit en el traspàs de Rodalies, la taula de negociació i el sistema de finançament autonòmic per recolzar el candidat socialista i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.