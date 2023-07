La diputada de Junts per Catalunya Míriam Nogueras i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián / @EP

ERC i Junts no han aconseguit el percentatge de vot necessari per poder formar grup parlamentari propi al Congrés, de manera que hauran de buscar fórmules per no acabar al Grup Mixt. Per evitar-ho podrien intentar crear un grup format per les dues formacions independentistes catalana i el Bloc Nacionalista Gallec o demanar ajuda a EH Bildu, el PSOE o Sumar.

Per tenir grup propi cal comptar amb almenys 15 escons o superar els cinc diputats i obtenir el 5% dels vots a tot el país, o bé el 15% a totes les circumscripcions en què es concorre.

ERC i Junts han aconseguit set escons cadascuna a les generals, però en tots dos casos hi ha dues circumscripcions en què no superen el 15% de suports.

En concret, ERC no compleix aquest requisit ni a Barcelona, on ha quedat amb un 12,33%, ni a Girona, on s'ha anotat un 14,74%. Del seu costat, Junts no arriba a aquest llindar ni a Barcelona, província on ha aconseguit un 9,68% de suports, ni a Tarragona, circumscripció en què la seva marca és un 11,08%.

L'ÚLTIMA PARAULA LA TÉ LA TAULA

Davant d'aquesta tessitura, per no acabar al Grup Mixt del Congrés les dues formacions independentistes catalanes podrien aliar-se per compartir espai i mitjans sempre que sumin a una altra formació, ja sigui de manera temporal (almenys en el primer període de sessions) o permanent.

Això sí, qualsevol fórmula haurà de comptar amb el vistiplau de la Mesa de la Cambra que es constituirà el 17 d'agost i no és clar quines majories tindrà.

ERC i Junts han aconseguit set escons cadascun, de manera que una possibilitat podria consistir a convèncer el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), que ha tret un diputat, per formar un grup entre tots tres. Sumarien un total de 15 escons, i podrien constituir-se en grup sense preocupar-se ja pel percentatge de vot que han sumat a cada circumscripció.

D'aquesta manera, els nacionalistes gallecs també podrien evitar el Mixt, que altrament hauran de compartir amb Coalició Canària i Unió del Poble Navarro, formacions que han aconseguit una acta cadascuna. El representant del BNG, Néstor Rego, hauria de decidir si li compensa un préstec temporal, és a dir, anar-se'n al Mixt una vegada que ERC i Junts constitueixin el seu grup, o compartir espai de manera permanent amb els independentistes catalans.

També poden recórrer a Bildu, que per segona legislatura consecutiva podrà tenir el seu propi grup a la Cambra Baixa. L'esquerra abertzale ha aconseguit sis diputats i supera el 15% dels vots a les tres províncies basques ia Navarra. EH Bildu podria prestar un diputat a ERC i Junts perquè creïn el seu grup arribant al mínim de 15 i després tornar al seu.

L?opció del préstec de vots, que s?ha utilitzat en legislatures precedents, també podria ser viable amb suport del PSOE o de Sumar, formacions que, si volen repetir la seva coalició de govern, necessitaran el suport d?ERC i, almenys, l?abstenció de Junts.

ELS AVANTATGES D'UN GRUP PROPI

Tenir grup propi suposa grans avantatges polítics, econòmics i de mitjans. Qui el constitueix té garantida la seva representació a totes les comissions parlamentàries, a la Diputació Permanent i veu pròpia a la Junta de Portaveus i capacitat per intervenir en tots els debats en igualtat de condicions; mentre que dins del Grup Mixt cal repartir-se temps d'intervenció i seients a les comissions.

A les sessions de control, tenir grup propi possibilita entrar en les quotes de preguntes i interpel·lacions al Govern , així com avantatges a l'hora d'incloure les seves proposicions no de llei als plens, però al Grup Mixt tot aquest 'tros de pastís' s'ha de distribuir a parts iguals.

En el pla econòmic, per exemple, a la legislatura que acaba cada grup percebia una subvenció de fixa de 364.160,64 euros a l'any (30.346,72 al mes) i una variable en funció del nombre de diputats de cadascun, que es va establir en 1.746,16 euros mensuals per cada parlamentari.

A més, només havent aconseguit grup parlamentari propi es pot accedir al cobrament de les subvencions per tramesa gratuïta de propaganda electoral durant la campanya. I els avantatges es prolonguen per a les eleccions següents, perquè els que ara ho aconsegueixin tindran opció a presència en els futurs debats electorals i plans de cobertura informativa dels mitjans públics.