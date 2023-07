Pedro Sánchez a la reunió de la Comissió Executiva Federal del PSOE / @EP

El president del Govern en funcions i candidat del PSOE a les eleccions generals, Pedro Sánchez , ha traslladat que no preveu el bloqueig i la repetició d'eleccions a la reunió de la Comissió Executiva Federal que s'ha celebrat aquest dilluns, l'endemà de les votacions. A més, a Ferraz posen en dubte que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo es pugui presentar a la investidura perquè hi ha vots en contra que ja estan definits i l'invaliden.

Davant la cúpula del seu partit, Sánchez s'ha mostrat convençut que la democràcia espanyola "trobarà la fórmula de la governabilitat", segons han indicat fonts de la direcció del PSOE. A més, ha destacat que gairebé 11 milions de persones van votar per l'"avenç" en triar opcions d'esquerra.

Les fonts consultades assenyalen que el missatge del president deixa clar que no es produirà una repetició electoral, tot i que els resultats deixen un aparent escenari de bloqueig, amb dos blocs que no poden sumar prou majoria, i la clau de la governabilitat en mans de Junts.

Sánchez també va afirmar, segons les fonts esmentades, que el país necessita descansar i prendre vacances, després de diverses convocatòries electorals encadenades. En aquesta línia, des de Ferraz traslladen que no tenen "presa" i estan "tranquils" de cara als moviments següents.

El PSOE va aconseguir 122 diputats, que sumats als 31 de Sumar, 7 d'ERC, 6 de Bildu, 5 del PNB i un del BNG sumen 172 diputats, lluny dels 176 necessaris per arribar a la majoria absoluta. De l'altra banda, el PP, Vox, UPN i Coalició Canària sumen 171 escons. Al mig queda Junts, el partit de l'expresident català Carles Puigdemont, que segueix fugit a Bèlgica amb comptes pendents amb la Justícia espanyola i que té la capacitat de decantar la balança.

Sánchez ha estat rebut amb aplaudiments a la reunió de l'Executiva i ha saludat i abraçat un per un tots els membres de la direcció del partit.

FEIJÓO TÉ VOTS EN CONTRA QUE L'IMPEDeixen ANAR A LA INVESTIDURA

D'altra banda, després de la conversa que van mantenir aquest diumenge Sánchez i el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, després de conèixer el resultat electoral, des del PSOE allunyen la possibilitat d'una trobada immediata i assenyalen que al setembre ja es podrà abordar una possible trobada.

De cara a la investidura, a la direcció del PSOE indiquen que no tenen pressa i estan tranquils i que és Feijóo qui n'ha parlat. "Nosaltres no", apunten. En aquesta mateixa línia assenyalen que el resultat que han donat les urnes reflecteix que aquest procés no s'ha de fer ràpid sinó que requereix molta anàlisi prèvia per part de totes les formacions que a més hauran de reunir els seus òrgans. Així assenyalen que per exemple “tres mesos” no seria un període llarg.

A més, posen en dubte que Feijóo pugui optar a presentar-se a la investidura, un encàrrec que li hauria de fer el Rei Felip VI després de reunir-se amb els candidats de totes les formacions. Al PSOE consideren que un nombre suficient de 'noes' que li impedeixen presentar-se a una sessió d'investidura.

EL PSC MÉS ESCANS QUE TOT L'INDEPENDENTISME

En aquesta mateixa línia assenyalen que que el resultat electoral mana missatges "a tots" i aquests s'han d'analitzar i reflexionar sense pressa però no amaguen la satisfacció: "Les expectatives de l'altra banda no s'han complert i les nostres, amb escreix", assenyalen.

A Ferraz subratllen, per exemple que el PSC ha estat la principal força a Catalunya i que a més ha aconseguit més escons que totes les forces independentistes juntes.

En aquesta comunitat, on el 2019 havia quedat segon, el PSC ara ha aconseguit la victòria, amb un total de 19 diputats, set més que fa quatre anys. Ha demanat 929.034 vots, el 34,81%, gairebé 14 punts més que el 2019 i ha guanyat a les quatre províncies. És la seva millor marca des dels 25 que van obtenir el 2008.

Per contra, ERC es desploma i perd gairebé la meitat dels seus escons al quedar-se en 7, els mateixos que Junts que en perd un. A més, la CUP no ha aconseguit representació, de manera que la suma de l'independentisme català es queda en 14 diputats, cinc menys que el PSC en solitari. En aquesta mateixa línia a Ferraz també subratllen que han estat primera força a Euskadi per nombre de vots i empaten cinc escons cadascun amb PNB i Bildu.

ESPANYA ÉS "PLURAL" I NO "MONOLÍTICA"

La interpretació que fan al PSOE del resultat electoral és que demostra que hi ha una Espanya "plural" i que no és "monolítica", que ha quedat reflectida a la composició del Congrés. "Això ho ha d'assumir un altre partit que parla com si Espanya fos una altra cosa", adverteixen.

En la mateixa línia subratllen que les urnes deixen sense validesa el discurs que alguns partits que treuen representació i són elegits pels espanyols, "no valen" i no es pot pactar amb ells, en referència a les crítiques rebudes pel PSOE per pactar amb ERC i Bildu a l'última legislatura.

Així mateix, pensen que al PP li ha penalitzat el seu acostament a Vox i el seu escorament a la dreta. "Ens han deixat el centre lliure", afirmen, alhora que critiquen l'estratègia de criticar els pactes amb Bildu i el 'que et voti Txapote', que ha assimilat el PP i la formació de Santiago Abascal.