Jaume Asens / @EP

Sumar ha demanat al dirigent d' En Comú Podem Jaume Asens que lideri les converses amb Junts per tal que la formació aplana la reedició d'un nou govern de coalició amb el PSOE, amb el suport de l'anomenat bloc progressista i plurinacional.

Fonts de la coalició han indicat que per al bon èxit de les converses han de "comptar amb els millors", atès que és l'"hora del diàleg", i per això és un "luxe" comptar amb Asens, que en el passat ha demostrat la seva capacitat per a acord.

L'elecció d'Asens, que va renunciar a formar part dels llocs capdavanters a la llista de Sumar a Catalunya , per comandar les converses no és fútil perquè té una bona relació amb l'expresident de la Generalitar Carles Puigdemont. L'any passat va defensar, per exemple, mantenir un diàleg fluid amb el també eurodiputat de Junts.

El 2019 l'advocat de Puigdemont Gonzalo Boye va detallar la participació de Jaume Asens en l'estratègia de fugida de l'expresident català i els consellers a Bèlgica a finals d'octubre del 2017, davant la causa oberta contra ell pel 'procés'.

Mentre la Fiscalia ha sol·licitat a l'instructor del 'procés', Pablo Llarena, que reactivi les euroordres contra Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín perquè siguin lliurats a Espanya des de Bèlgica.

Des de Sumar han desgranat que l'encara president del grup parlamentari d'Unidas Podemos fins que es dissolguin les corts és la persona indicada, sobretot per "coneixement de la realitat política catalana, així com la bona relació amb molts dels espais cridats a entendre's". Amb ell, ha insistit, “serà més fàcil arribar a un acord”.

Per tant, avui han demanat que sigui ell qui lideri les converses en nom de Sumar per conèixer les posicions de sortida de les formacions catalanes i explorar totes les vies d'acord.

Aquest matí el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha indicat que encaren una negociació amb els grups parlamentaris essencials per donar suport a un nou govern de coalició, entre ells Junts, i no ha volgut avançar cap posició negociadora fins que s'assenten els contactes.

En aquest sentit, ha ressaltat que tothom té una gran responsabilitat per aconseguir l'única alternativa a la repetició electoral, amb el suport a l'Executiu de PSOE i Sumar, per no donar una segona oportunitat a PP i Vox.