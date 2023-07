El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha admès aquest dilluns que el PP no ha aconseguit les seves "expectatives" a les generals, però ha subratllat que és el partit guanyador i, per tant, és la seva "responsabilitat" liderar les converses per intentar formar Govern. Per això, ha informat la plana major de la seva formació que ha obert contactes amb PNB, UPN, Vox i Coalició Canària.

"No renunciaré a aconseguir-ho", ha declarat Feijóo en la seva intervenció davant la Junta Directiva Nacional del PP, poques hores després de la victòria amarga del partit, que ha guanyat les eleccions amb 136 escons i el 33,05% dels vots però el socialista Pedro Sánchez té més opcions de tirar endavant la investidura si aconsegueix.

Feijóo, que ha aconseguit una prolongada ovació de la plana major del PP abans de començar el seu discurs, ha afirmat que estan "extremadament honrats per la victòria electoral incontestable" que han aconseguit i ha subratllat que el seu "deure" i "la responsabilitat històrica" del PP passa per liderar les converses per formar Govern a Espanya.

CONTACTE AMB ORTUZAR, QUE ESPERA "AMPLIAR"

Dit això, ha subratllat que, atès que el PP ha guanyat els comicis , des d'aquest mateix matí ha mantingut contactes amb diferents forces polítiques amb l'objectiu d'"aconseguir un Govern estable a Espanya les properes setmanes".

En concret, i després del contacte ahir a la nit amb el Partit Socialista "a petició del seu candidat", ha informat que tots dos han "quedat a parlar" una vegada conegut l'escrutini final del vot CERA. Tot i això, des de Ferraz han allunyat la possibilitat d'una trobada immediata i es remeten al setembre.

A més, Feijóo ha indicat que el líder d'UPN, Javier Esparza, ja li ha "confirmat el suport davant una hipotètica investidura", alhora que ha afegit que amb el president de Coalició Canària, Fernando Clavijo, "s'ha obert el camí al mateix efecte".

El líder dels populars ha informat que "ja hi ha hagut un contacte amb el president del PNB", Andoni Ortuzar, que espera "ampliar" els pròxims dies. "També he parlat amb el president de Vox i de la mateixa manera hem quedat a continuar les converses al llarg de la setmana també amb el plantejament de si està disposat o no a recolzar un canvi del govern sanchista", ha manifestat. Fonts del PP han assenyalat que seguiran els contactes els propers dies però d'una manera discreta.

Després d'assegurar que el "moment polític exigeix altura de mires i sentit d'Estat", el candidat popular ha ressaltat que Espanya "necessita un canvi", "un temps nou", "moderació i entesa al Govern". "Necessita no dependre de minories radicals, ni independentistes", ha asseverat.

Dit això, ha subratllat que Espanya "no es pot permetre aliances a la contra ni bloquejos" i ha afegit que les urnes els han dit que han de "trencar els blocs polítics amb acords". "Els espanyols no poden quedar atrapats, ni en blocs, ni en bloquejos, ni permetre que el nostre país es balcanitzi", ha ressaltat.

PRESUM D'UN PP "UNIT" I "RECUPERAT" DESPRÉS DE LA CRISI INTERNA

Feijóo, que ha donat les gràcies al seu partit i als 8 milions d'espanyols que els han votat, ha recordat que fa un any es reunia a la mateixa sala “un partit en crisi, amb menys alcaldes i presidents autonòmics” que avui. Tot i això, ha dit que avui el PP és un partit "diferent" perquè està "unit" i "recuperat", sent "de nou el primer partit d'Espanya".

Dit això, ha assenyalat que aquests mesos ha traslladat públicament que diria "sempre la veritat" tant al país com al PP, "sigui aquesta dolça o amarga". I malgrat que el PP ha crescut tres milions de vots i té 47 escons més que el 2019, així com una majoria clau al Senat, amb el "major creixement en vots" a la història del partit, ha admès que no han aconseguit les "expectatives". A la campanya, la cúpula del PP va apuntar que podrien superar els 150 escons.

"Amb la mateixa intensitat que van fallar les enquestes, no hem aconseguit totes les nostres expectatives. No me'n penedeixo d'exigir-me guanyar per molt davant els que es conformen a perdre per menys", ha exclamat, limitant la seva autocrítica a aquest raonament.

A la llum del resultat electoral, Feijóo ha dibuixat "tres possibles escenaris": El primer, que es permeti governar el que ha guanyat les eleccions, el PP, com s'ha fet a la història democràtica constitucional d'Espanya; el segon, el bloqueig; i el tercer, una majoria alternativa amb “el suport explícit o tàcit” dels “partits populistes i, per descomptat, dels partits independentistes”.

Com ja va fer ahir a la nit des del balcó de Gènova, ha assenyalat que a la història democràtica d'Espanya "sempre ha format govern el partit que ha guanyat les eleccions". "Hi haurà altres partits que han guanyat les seves expectatives, però han perdut les eleccions", ha postil·lat.

Després d'assegurar que el PP té més vots i més escons que el PSOE i una majoria "absoluta fonamental al Senat", Feijóo ha avançat que no serà "ostatge" de la voluntat de ningú, "tampoc del candidat socialista".

SI SÁNCHEZ NO ACCEPTA EL DIÀLEG, EXPLORARÀ TOTES LES VIES

Així, el president dels populars ha indicat que si Pedro Sánchez "no accepta el diàleg amb el Partit Popular", la seva formació explorarà "totes les vies per dotar Espanya d'un govern i fer-ho com més aviat millor".

"Ho faig perquè crec que el bloqueig és un escenari indesitjable per al nostre país, en un moment en què ostenten la presidència de torn del Consell de la Unió Europea", ha postil·lat, per subratllar que el resultat electoral permet posar en marxa una legislatura i un Govern.

Feijóo ha avisat com seria l'opció d'una "coalició de perdedors, amb encara més exigències i presència dels independentistes", cosa que, segons ell, seria "un escenari implantable".

"Sánchez necessitaria més partits que mai per aconseguir la seva investidura. Necessitaria Bildu i ERC, que ja han anunciat que pujarien el preu per al suport al Govern i necessitaria el concurs d'un partit liderat per un pròfug de la Justícia espanyola", ha emfatitzat, en al·lusió a Carles Puigdemont.

El líder del PP considera que "no sembla lògic ni plantejable que en un moment de pujada dels grans partits d'Estat", atès que els partits nacionals sumen "322 diputats" i "l'independentisme té molt menys pes que en l'anterior legislatura", Sánchez li pugui "oferir tenir més poder i més capacitat de decisió que mai per condicionar la Govern", erosionar la governació.

"Espanya necessita un Govern amb capacitat per afrontar les incerteses econòmiques que tenim a l'horitzó, amb capacitat d'abordar les reformes d'Estat necessàries en matèria com ara el finançament autonòmic, l'aigua, les pensions, el repte demogràfic, la sanitat, el sanejament dels nostres comptes públics", ha explicat.