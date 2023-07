Congrés dels Diputats / @EP

Un total de 153 dones ocuparan un escó al Congrés durant la nova legislatura, dues més que a l'inici de l'anterior, quan van ser elegides 151, fet que suposa un increment de l'1,3%. Respecte al total de 350 diputats, les dones suposen el 43,7% de la Cambra Baixa, és a dir, compleix el criteri paritari que cap sexe copi més del 60% ni menys del 40% dels escons.

En concret, seran 153 dones davant de 197 homes , dues més que a l'arrencada de XIV legislatura que ara acaba i que comptava amb un 43,1% de representació femenina. Això sí, són 13 menys que a la XIII legislatura, que comptava amb gairebé un 47% de dones, sent fins ara, el Congrés més paritari de la història.

Dels grups parlamentaris que formaran els quatre partits d'àmbit nacional el de Sumar serà el que tingui proporcionalment més representació femenina i el que queda més a prop del 50%. En concret, són dones 15 de les 31 persones que l'integraran, el 48,4%.

El segueix el PSOE , amb 58 dones entre els seus 122 representants, el 47,5%. Després hi figura el PP , amb un total de 59 dones dels seus 136 diputats, el 43,4%.

Per la seva banda, VOX comptarà amb la representació de vuit dones al Congrés dels Diputats, un 24,2% dels seus 33 representants, un percentatge lleugerament inferior al de la legislatura passada, en què eren 13 de 57 representants, un 25% del seu grup parlamentari.

A més, ERC compta amb quatre dones entre els set diputats; Junts, amb tres dones de set representants; EH Bildu , amb tres dones, la meitat dels seus escons, cosa que el convertirà en l?únic grup estrictament paritari; PNB , amb dues dones dels seus cinc representants, i Coalició Canària , amb un sol escó ocupat per una dona.

DIVERSITAT AL CONGRÉS

D'altra banda, en aquesta legislatura ja no hi seran els diputats gitanos Beatriz Micaela Carrillo dels Reis, del PSOE, que ja no competia; Sara Giménez de Ciutadans, el partit del qual no s'ha presentat a les eleccions, i Ismael Cortés d'En Comú, que no repetia a les llistes.

Per la seva banda, sí que continuarà el diputat de color Luc Andre Diouf Rioh, representant del PSOE a la Cambra per la província de Las Palmas, on va arribar el 1992 des del Senegal; mentre que surt de l'hemicicle el diputat de Vox Ignacio Garriga, un barceloní amb ancestres guineans.

La primera persona negra que va ocupar un escó al Congrés va ser Rita Bosaho, de Podem, que va entrar el desembre del 2015 i que ja a l'anterior legislatura no va poder revalidar la seva acta.

Tampoc no ha aconseguit escó en aquest nou Congrés María Carvalho Dantas, representant d'Esquerra Republicana (ERC), que es va convertir en la primera dona d'origen brasiler que entrava a la Cambra baixa.

FALTA D'ACCESSIBILITAT

Igualment, Pablo Echenique, d'Unidas Podemos, que pateix atròfia muscular espinal, abandona la Cambra Baixa sense haver aconseguit que les seves instal·lacions s'adaptin a les persones amb discapacitat i sense haver pogut accedir mai a la tribuna del Congrés per a les seves intervencions.

El setembre del 2022, Echenique va reclamar a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que reactivés el projecte de reforma de l'hemicicle per poder ocupar el seu escó. Tot i que les instal·lacions s'han anat modificant els darrers anys per la presència de diversos diputats amb discapacitat física, l'hemicicle encara no s'ha adaptat plenament a les necessitats d'aquestes persones, en part pel valor patrimonial i artístic.

El 2020 ja es va estudiar l'opció de licitar obres per avançar en aquesta parcel·la i fins i tot es va contemplar des de la Mesa l'opció que el diputat pogués accedir al seu escó mitjançant un sistema mecànic, homologat i ocult, que permet elevar una plataforma fins a un nivell d'alçada de tres graons. Tot i això, la pandèmia va endarrerir l'abordatge de la qüestió.

Echenique va ser el tercer diputat de la democràcia que havia d'anar al Congrés amb cadira de rodes. Abans que ell van estar els representants populars Francisco Vañó (VIII, IX i X legislatures), que va obligar el Congrés a adaptar les seves instal·lacions, i Ignacio Tremiño, diputat a la XII legislatura.