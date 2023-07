EuropaPress 5313485 català leader in exile carles puigdemont pictured during press conference

Sumar ha mogut la primera fitxa en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez a través de Jaume Asens .



L'espai capitanejat per Puigdemont vol tornar a l'escenari polític i llançarà una proposta als socialistes els propers dies. Un paquet d?exigències difícils que inclou des del reconeixement de Carles Puigdemont com a interlocutor com a condició per començar a negociar la investidura de Sánchez en el moment que la Fiscalia ha demanat la reactivació de l?ordre europea de recerca i captura contra ell. En el que s'ha interpretat al món independentista tant a Junts com a ERC com un atac des del PSOE atès que encara cueja la relliscada de Sánchez sobre qui mana sobre la fiscalia .

Puigdemont busca que, així, Pedro Sánchez contribueixi a la seva "rehabilitació pública" mentre que Junts ha demanat públicament "l'amnistia i el dret d'autodeterminació" com a peatge del suport del seu partit a la investidura d'un nou govern de coalició després que la seva cúpula descartés en un primer moment la investidura de Sánchez.

Per la seva banda, el líder dels socialistes catalans. Salvador Illa , ha demanat a Junts que estigui a l'alçada de les circumstàncies, i ha sostingut que a França ia Alemanya, en aquest moment complex, s'ha fet la lectura que el 23-J ha servit per frenar l'extrema dreta.

Per al PSOE aquestes eleccions han deixat un missatge clar a Catalunya a favor de la “convivència, del diàleg i del camí obert en contra de la divisió. Són resultats nítids i clars. La ciutadania s'ha expressat de manera inequívoca. Els números ho avalen”, defensen els socialistes.

Per primera vegada des del 2008, el PSC ha guanyat els comicis, amb el 34,5% dels vots i 1,2 milions de sufragis. El resultat és històric perquè aporta al conjunt del socialisme espanyol 19 escons i augmenta en tres el diferencial amb el PP: si era de 10 ara passa a ser de 13, i en 700.000 vots.