El portaveu i vicepresident de Junts, Josep Rius, ha avisat ERC que el seu pacte amb el PSC per entrar al govern de la Diputació de Barcelona "posa en dubte" el seu compromís amb un front comú entre independentistes al Congrés per abordar la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez.

ERC ha anunciat aquest dimarts que entrarà al govern de la Diputació de Barcelona, on governa el PSC amb comuns i dos independents de Junts --l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el de Torrelles de Foix, Sergi Vallès--.

Davant d'això, Rius ha reivindicat Junts com a principal partit de l'oposició a la Diputació, i ha advertit que la vicepresidència que els correspon és "purament institucional, sense cartera i fora de govern".

"PINÇA PER INTENTAR DESTRUIR A JUNTS"



A més, Rius ha criticat que ERC se sumi al govern de la institució amb els socialistes després d'"haver estat quatre anys criticant Junts" pel seu pacte amb el PSC la legislatura passada a la Diputació.

També ha lamentat que ERC pactés amb PSC a les diputacions de Lleida i Tarragona, malgrat que, com a la de Barcelona, existia una alternativa independentista: "Constatem també que hi ha una pinça entre ERC i el PSC per intentar destruir Junts".

"AMNISTIA I AUTODETERMINACIÓ"



Preguntat per contactes amb l'expresident Carles Puigdemont sobre la investidura de Sánchez, ha insistit que el PSOE ha de concretar quina és la seva proposta per a Catalunya, cosa que "a data d'avui no ha fet".

"Junts ha deixat clar que per a ell en aquesta negociació hi ha d'haver a taula l'amnistia i l'autodeterminació, perquè és precisament amb el programa electoral que ens presentem a les eleccions", ha afirmat.

Sobre una possible repetició electoral, ha assenyalat que Junts té 7 dels 350 diputats que formen el Congrés: "Nosaltres no bloquejarem res, sinó que desbloquejarem precisament un conflicte que fa segles que dura".