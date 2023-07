Congrés dels Diputats / @EP

L'elecció de la Mesa del Congrés , que tindrà lloc a la sessió constitutiva fixada per al 17 d'agost, serà el primer test dels pactes amb els partits nacionalistes i independentistes als quals haurà d'arribar el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , per ser investit de nou i continuar a La Moncloa.

La vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, ja ha avançat aquest dimarts que els socialistes aspiren a retenir la Presidència del Congrés, un lloc que ocupa la catalana Meritxell Batet des de l'abril del 2019.

Les votacions que tenen lloc a la sessió constitutiva del nou Congrés per a l'elecció dels nou membres de la Mesa són secretes --és a dir, es fan amb papereta i urna-- i la primera és l'elecció de la Presidència.

L'aconseguirà la persona que obtingui el vot de la majoria absoluta. Si a la primera volta no hi ha aspirant que aconsegueixi aquests 176 vots, es repetirà la votació entre tots dos amb més suports i es farà amb el lloc qui obtingui més paperetes (majoria simple).

MAJORIA ABSOLUTA EN PRIMERA VOTACIÓ

Per garantir-se conservar el lloc de tercera autoritat de l'Estat, el PSOE haurà de segellar pactes, a més de Sumar, amb altres formacions de les que han donat suport al Govern de coalició ia les quals podria oferir a canvi algun lloc a la Mesa.

L'elecció de l'aspirant socialista a la primera votació necessitaria el concurs de PSOE (122) i Sumar (31) i almenys el d'ERC (7), Junts (7), EH Bildu (6) i PNB (5). Tots ells sumen 178 diputats, dos més dels 176 requerits per a aquest tràmit.

El que és previsible és que el PP, com a partit majoritari, també aspiri a presidir la Cambra. De fet, ja ho va intentar el 2019, sent segona força, presentat per al lloc a Ana Pastor. Per assegurar lelecció heu de comptar amb Vox.

Tots dos sumen 169 diputats que poden arribar a 170 amb el suport del que té Unió del Poble Navarro, o fins i tot 171 si convencen la de Coalició Canària, de manera que, en principi, sembla impossible que pugui aconseguir-ho a primera volta.

I LA SEGONA AMB MAJORIA SIMPLE

L'única opció potser seria intentar algun acord amb el PNB , encara que ara com ara no sembla factible, ja que els nacionalistes bascos ja han deixat clar, en paraules del seu portaveu, Aitor Esteban, que ells amb Vox, "res de res".

Si cal anar a una segona votació, al PSOE li caldria el suport de Sumar, ERC, Bildu, PNB i BNG (reuneixen 172) i en tindria prou amb el vot en blanc dels set diputats de Junts. Superarien en un vot els 171 de PP, Vox, UPN i, en el millor dels casos, Coalició Canària.

Després de l'elecció de la Presidència cal designar en una primera votació els quatre vicepresidents i després quatre secretaris, resultats elegits els que més paperetes obtinguin a cadascuna de les tandes.

Algun d'aquests llocs són els que el PSOE pot cedir a algun soci, inclòs Sumar, a canvi del suport per a la Presidència. De la mateixa manera que per votar junts en totes aquestes votacions, el PP s'haurà de repartir seients amb Vox.

És a dir, cada bloc haurà de repartir els vots amb què compti en total per intentar amarrar els llocs que desitgin. Per exemple, de les 172 paperetes que podria reunir el govern de coalició i els seus socis se'n podrien destinar 100 per assegurar una vicepresidència o una secretària i la resta per a un altre d'aquests llocs.