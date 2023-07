Catalunyapress ha elaborat un mapa interactiu perquè pugui consultar el que han votat els veïns més propers. D'aquesta manera, podeu utilitzar el cercador del mapa per buscar el vostre municipi, barri o carrer per veure quin partit s'ha imposat a les darreres eleccions del 23 de juliol.



A Espanya , els municipis es divideixen en una o diverses seccions censals. Aquestes seccions són unitats territorials més petites que el municipi i s'utilitzen amb finalitats estadístiques o per organitzar processos electorals, com el que va tenir lloc el 23 de juliol passat. Segons la Llei de Règim Electoral, es recomana que la mida d'una secció censal no excedeixi els 2.500 habitants de dret .

Cada secció censal està formada per districtes censals i té una mida més o menys constant, que no es determina per l'àrea geogràfica que abasta, sinó per un nombre màxim d'electors o, en el context estadístic, per un nombre d'habitatges que en permeti una gestió adequada per als enquestadors que s'encarreguen del recompte de població o fan enquestes.