Nicolás Redondo / @EP

L' exlíder del PSOE a Euskadi Nicolás Redondo Terreros ha rebutjat que el que expresident català Carles Puigdemont es converteixi en "l'àrbitre de la política espanyola" després dels resultats del 23J, alhora que ha apostat per un acord entre el PP i el PSOE perquè la governabilitat no depengui "d'un fugat de la Justícia".

"No hi ha democràcia sòlida que es respecti si qualsevol Govern es recolza en un grup parlamentari dirigit des d'un país estranger", ha postil·lat aquest dimecres durant la seva intervenció en un acte organitzat pel col·lectiu 'Fernando de los Ríos' per analitzar els resultats electorals del 23J juntament amb l?exdiputat socialista Pedro Bofill i el catedràtic de sociologia Juan Antonio Díaz.

En aquest context, considera que els dos partits s'han de "posar d'acord", però no només "per governar, sinó per als grans reptes": "Ja van tenir la capacitat de posar-se d'acord al passat".

Per això, ha advocat per "renunciar els interessos més íntims" dels dos grups i centrar-se en els interessos dels espanyols, perquè per a ell és "impossible" qualsevol negociació amb una persona "fugida de la justícia".

DEMANA A L'ESQUERRA QUE S'ATURA A REFLEXIONAR

Creu que si el PSOE recorre a Puigdemont la conclusió que extraurà la ciutadania és que "tot val" i si això passés estaríem en una mena d'"excepció ibèrica".

L'exdirigent del PSOE basc creu que "no hi hauria justificació" per anar a una repetició electoral amb les possibilitats que hi ha i demana a l'esquerra que s'aturin a "meditar i reflexionar", que "mirin al futur i la complexitat de tot allò que no sigui pactar amb el PP". "No sé perquè sembla inaudit arribar a un acord amb el PP però no que s'arribi amb Otegi", ha criticat.

Tot i això, durant la seva intervenció ha aprofitat per felicitar el PSOE per "vèncer les expectatives" amb un "magnífic resultat", ja que considera que en contra de les adversitats, el líder socialista Pedro Sánchez, ha sortit "enfortit" i per això li ha recordat que té una "extraordinària oportunitat d'estar a l'alçada del que requereix Espanya".