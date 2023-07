El president del Partit Popular i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo / @EP

Membres del PP consultats per Europa Press rebutgen que estigui en qüestió el lideratge d' Alberto Núñez Feijóo després de l'amarga victòria que van suposar els resultats de diumenge passat, que van deixar el partit lluny de les seves expectatives, però coincideixen que cal analitzar els "errors " en campanya i definir l'estratègia davant de Vox perquè, al seu entendre, no es va actuar de forma "coherent" i es va "confondre" a l'electorat.

Especialment posen el focus en el que va passar a Extremadura en plena campanya electoral, on la presidenta del PP extremeny, María Guardiola , va vetar Vox però després va acceptar l'entrada de la formació a l'Executiu regional. "La meva paraula no és tan important com el futur dels extremenys", va al·legar Guardiola després de firmar el pacte de coalició amb Vox a Extremadura.

"Això ha influït el 23J. Hem guanyat Extremadura però hem perdut les eleccions generals", sentencia un veterà parlamentari del PP. En la mateixa línia, un altre dirigent creu que hauria estat "millor perdre Extremadura" i que governés el socialista Guillermo Fernández Vara. "Guardiola es va gronxar i després se l'envaina amb Vox. Això desorienta molt la gent i és el que més ha perjudicat Feijóo", recalca un altre dels càrrecs consultats.

FALTAR PREVISIÓ I COHERÈNCIA

La majoria de les fonts consultades coincideixen que s'haurien d'haver endarrerit els pactes amb Vox a CCAA sorgits de les eleccions del 28 de maig i es lamenten que el partit no fos més previsor i donés per amortitzada l'estratègia de Sánchez centrada en la por a Vox pel fet que no havia funcionat un any abans als comicis andalusos.

"Aquests pactes en plena campanya han servit per mobilitzar el votant d'esquerra", resumeix un diputat del PP, que creu que també han "desconcertat" votants de centre que al principi tenien previst apostar per Feijóo. "No hem sabut explicar que després de pactar amb Vox no s'acaba el món. Ha faltat pedagogia", afegeix un altre parlamentari, que creu que ara la direcció nacional ha d'"ajustar" el relat.

Es tracta d'una opinió que comparteixen més membres del partit, que coincideixen que cal "replantejar l'estratègia" amb Vox perquè no es pot seguir la tesi del PSOE de "demonitzar" el partit de Santiago Abascal però després pactar amb ells a les autonomies.

"La no claredat i la incoherència ha desconcertat molts votants", assegura un membre del Comitè Executiu del PP. "Ha faltat pedagogia", afirma un altre, que critica que els pactes amb Vox hagin penalitzat el PP i, en canvi, a Pedro Sánchez no li passin factura els acords amb Bildu i ERC.

CREUEN QUE VOX HA AJUDAT AL PSOE, SOBRE TOT A CATALUNYA

Fonts 'populars' creuen que també "va desorientar" els electors que Feijóo fa mesos que diu que cal "derogar el sanxisme" però després proclama la seva intenció de trucar en primer lloc "a la porta del PSOE" perquè el deixi governar. "S'ha confós molt la gent", segons paraules d'un senador del Grup Popular.

A les files del PP també hi ha veus que es queixen que Feijóo no hagi intervingut per frenar els perfils elegits per Vox per ocupar les Presidències dels Parlaments autonòmics , que són institucions clau.

De la mateixa manera censuren declaracions com les abocades per Santiago Abascal assegurant que la tensió tornarà a Catalunya si hi havia un Govern de PP i Vox, unes paraules que han "engordat" el PSC. "No pots dir que s'incendiarà el carrer. Ha donat dos o tres escons als socialistes", exclama un parlamentari, que acusa Vox d'haver ajudat el PSOE en la seva estratègia de campanya.

LA FOTO AMB MARCIAL DAURAT I NO ANAR AL DEBAT DE RTVE

Al PP lamenten a més que, a diferència del que va passar als comicis del maig, ara l'apel·lació al vot útil no ha calat a moltes províncies, de manera que la fragmentació del vot de centredreta els ha fet perdre almenys vuit diputats. "Vox ha tingut molta culpa en el que ha passat. Cal anar a buscar-los perquè si no, no governarem", analitza visiblement molest un històric dirigent popular.

Al marge dels pactes amb Vox, fonts del PP enumeren altres causes que han contribuït al resultat final de les generals, com la foto del 1995 amb el narcotraficant Marcial Dorado i la seva "erràtica" explicació assegurant que quan el va conèixer "havia estat contrabandista, mai narcotraficant". "Podia ser un tema amortitzat a Galícia, però a la resta d'Espanya la gent no ho sabia", indica un parlamentari popular.

Dins del PP també hi ha divisió d'opinions sobre si es va errar o no amb la decisió de no acudir al debat de RTVE que van acceptar Pedro Sánchez, Yolanda Díaz i Santiago Abascal. Alguns creuen que la seva absència va ser un error i hauria d'haver assistit per defensar-se; altres fonts, tot i això, sostenen que el que "es va equivocar" a l'anar va ser el president de Vox perquè amb les seves intervencions va desviar el focus del debat on volien els seus rivals.

ENCARA NO ÉS EL MOMENT DE BRU O AJÚS

Tot i els "errors" del PP en campanya, a les files del PP fan pinya amb Feijóo, en un moment en què el PSOE veu el líder dels 'populars' "tocat de mort" i aparentant que pot ser investit per evitar-ne una caiguda precipitada, segons fonts socialistes.

"El seu lideratge no està tocat", sentencia un dirigent popular amb pes territorial, que també admet que "en el moment processal oportú" tant Isabel Díaz Ayuso com Juanma Moreno aspiraran a succeir-lo, però no ara.

"No veig cap contestació interna dins del PP", sentencia un altre càrrec popular, que augura que, encara que Pedro Sánchez aconsegueixi ser investit gràcies a Junts, la legislatura serà tan complicada, que no durarà. De fet, la majoria dels consultats pronostica "una legislatura molt curta" en cas que Sánchez segueixi sent l'inquilí de la Moncloa i creuen que Feijóo ha d'estar preparat quan arribi el seu moment.

Aquest tancament de files amb Feijóo ja ho van expressar fa dos dies els barons del PP en les seves intervencions a porta tancada dins de la Junta Directiva Nacional del partit. I aquest dimecres, Ayuso ha manifestat públicament el suport tancat al líder del PP i ha recordat que té el "mandat de les urnes", unes paraules que es produeixen després que Esperanza Aguirre suggerís que el futur del seu partit passa per l'actual presidenta madrilenya.

Fonts del PP esperen que les vacances estivals ajudin a aixecar el desànim que s'ha instal·lat al partit i que ja es va veure la mateixa nit electoral a les portes de Gènova, quan malgrat la música i el confeti, les cares llargues visualitzaven la decepció per no complir les expectatives. "No ens podem ficar en un embolic intern. Cal sobreposar-se i seguir endavant", sosté un càrrec del PP amb moltes legislatures a l'esquena.