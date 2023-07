El líder de Vox, Santiago Abascal / @EP

Vox ha demanat tenir accés a les actes de les eleccions generals del dia 23 passat emeses la mateixa nit electoral per comprovar la correcció dels resultats i "que la comptabilització dels vots emesos pels espanyols s'ha realitzat de forma correcta".

El partit de Santiago Abascal ja va avançar dilluns mateix que demanaria l'escrutini general dels comicis, com ha fet a totes les eleccions celebrades anteriorment, segons va explicar el secretari general del partit, Ignacio Garriga.

El seu objectiu és comprovar, a través dels apoderats del partit, les actes resultants de les votacions de diumenge per descartar qualsevol error en la comptabilització de les paperetes.

Vox subratlla que les eleccions generals d'aquest 23J "han estat especials" per la data escollida, a ple estiu. Això, segons apunta, ha provocat "que es disparés el vot per Correu" i ha provocat "un caos en el repartiment de la documentació per emetre el vot".

LES PAPERETES JA HAN ESTAT DESTRUÏDES

L'escrutini general de les eleccions el porten a terme les juntes electorals provincials a partir d'aquest divendres a través d'un segon recompte en què se sumen els sufragis emesos pels espanyols que viuen a l'estranger als vots dipositats diumenge a cada mesa electoral.

Per això no comptaran amb aquestes últimes paperetes --que segons la llei han de ser destruïdes excepte si no van ser considerades vàlides o van ser objecte d'alguna reclamació--, sinó únicament amb les actes emplenades per cada mesa la nit electoral.

Les actes contenen, a més dels resultats, les dades dels votants, la consignació sumària de les reclamacions i protestes que hi hagués hagut, així com els acords adoptats per la mesa, i tots els incidents que haguessin pertorbat l'ordre de la votació i el escrutini.